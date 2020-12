Schmuck ist so individuell wie seine Träger

08/15 Schmuck gibt es wie Sand am Meer. Ihn zu tragen ist schön, aber so „einzigartig“ wie das Tragen einer Uniform in einer Menge von Soldaten. Auch wenn viele Stücke gut verarbeitet sind, die Massenproduktion lässt sich nicht verleugnen. Ein individuelles Schmuckstück hingegen erfasst die Besonderheit seines Besitzers oder seiner Besitzerin und unterstreicht diese. Individueller Schmuck gibt der Person, die ihn trägt, eine Bühne und einen Rahmen, um zu strahlen wie die Edelsteine, die verwendet werden.

Dabei sind die Materialien, die verwendet werden, ebenso einzigartig wie das Schmuckstück, das aus ihnen werden soll. Hochwertige Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin, aber auch ausgefallene Werkstoffe wie Tantal oder Karbon, können Bestandteil eines der Unikate werden, die Goldschmiedemeister und staatlich geprüfter Schmuckdesigner Dirk Müller in Hachenbug anfertigt.

Goldschmiede Dirk Müller Johann-August-Ring 37 57627 Hachenburg Tel. 02662 942152 mail@dirkmueller.gold

In seinem Atelier, das seit 1998 unweit des Schlosses in Hachenburg besteht, entstehen Kunstwerke aus den Schätzen der Natur. Diamanten und Farbedelsteine natürlichen Ursprungs, werden ebenso verarbeitet, wie Perlen unterschiedlichster Provenienz. Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt Dirk Müller so einzigartige, handwerklich meisterhaft gefertigte Schmuckstücke, die jedes für sich ein Kunstwerk sind und zu einem Teil der Persönlichkeit des Besitzers und der Besitzerin werden.

Anlässe, um edlen Schmuck zu verschenken, gibt es genug, ganz besonders aber bietet sich das Weihnachtsfest an. Denn nicht nur am Weihnachtsbaum darf es funkeln, die Kombination von Haut und edlen Materialien verliert nie an Reiz.

Damit der Exklusivität aber noch nicht genug. Zu edlem Schmuck gehört auch eine besondere Uhr. Genau wie beim Schmuck ist die Menge der Massenprodukte enorm und Individualität muss gesucht werden. Mit der Uhrenmarke Mido bietet Dirk Müller als einziger Händler im Westerwald die mechanischen Zeitmesser aus der Schweizer Manufaktur an. Ob klassisch-elegant oder architektur-inspiriert modern, Mido Uhren faszinieren Männer und Frauen gleichermaßen.

