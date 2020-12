Noch kein Weihnachtsgeschenk? Das Problem ist schnell gelöst!

Hier stellen wir Ihnen einige unsere aktuellen Highlights vor, viel Spaß beim durchstöbern und weihnachtsshoppen!

Hier finden Sie alle Angebote: hachenburger.de/online-store.

NEU UND AKTUELL! Hachenburger BÜX – 24 x 500 ml

Unser Hachenburger Pils – gebraut mit 100% Aromahopfen – gibt es jetzt auch in der praktischen 0,5l Büx. Die Hachenburger BÜX ist der optimale Begleiter für unterwegs, bei einer Wanderung oder allgemein beim geselligen Beisammensein...

5-Liter Partyfass – Winter-Edition – Mit Feld zum Beschriften

Pfandfrei!

Mit dem Tragegriff ist es die ideale „Männer-Handtasche!“

Fassfrischer Genuss – vom ersten bis zum letzten Glas!

Hachenburger Pils mit 100 % Aromahopfen auf Knopfdruck!

Sagen Sie Danke mit dem 5-Liter Partyfass – mit eigenem Beschriftungs-Motiv! FASSt zu schön, um wahr zu sein! Das 5-Liter Partyfass in der “Winter-Edition". .

6er-Set WW-Bräu Gläser 0,3 l in deinem Design + 1 Sixpack 6 x 0,33 l Westerwald-Bräu



Individueller geht es nicht: 6er-Set Westerwald-Bräu Gläser 0,3 Liter mit individuellem, 2-zeiligen Aufdruck (max. 20 Zeichen je Zeile inkl. Leerzeichen).

Im Set mit bestem Westerwald-Bräu im Sixpack.

Zur Bestellung/ Lieferzeiten:

Bei Bestellung bis zum 30.11.2020 erhalten Sie die bedruckten Gläser bis zum 18.12.2020.

Jetzt schon für die Zeit nach Covid-19 Braukurs oder Erlebnis-Tour Gutschein sichern!

Stellen Sie in dem Braukurs selbst ein Spitzenprodukt handwerklicher Braukunst her nach einem Rezept, dass Sie sich zu Beginn des Braukurses mit Ihrer Braugruppe selbst aussuchen. Unsere Bier-Erlebnis-Touren haben wir gemäß den Covid-19-Richtlinien entwickelt. Künftig kommen Sie in exklusiven Kleingruppen mit uns – und Sie können auch weiterhin alles sehen und in jedem Raum reinschauen.

Hierzu haben wir auch das ein oder andere umgebaut. Somit besteht keine Gefahr für Sie, unsere Mitarbeiter und natürlich auch nicht für unser Bier.

hachenburger.de/erlebnis-brauerei/brauerei-führungen

Nur für kurze Zeit: Selection No. 4

Hachenburger Selection No. 04 eine mit feinstem Aromahopfen gebraute und hopfengestopfte Eisbock-Spezialität.



Nur für kurze Zeit: Selection No. 5

Hachenburger Selection No. 05 ist eine fruchtig-elegante Weizenbock-Komposition mit feiner Aromahopfennote. Das Zusammenspiel von leichtem, typisch obergärigem Bananenaroma und einer Lemon- und Aprikosennote, ergänzt von Nelke und Grapefruit machen diesen Weizenbock so besonders.

Ihr individuelles 5-Liter Vereinsfass!

Kirmes, Oktoberfest oder gesellige Vereinsrunden zuhause – FASSt zu schön, um wahr zu sein

5 Liter-Bierfass zum Selbstzapfen

Wählbar aus 3 Fass-Designs (Pils, Feuerwehr, Festbier)

Bereits ab 50 Stück ein individuelles Fass mit deinem Ortsnamen, zum Beispiel mit dem Namen der Gemeinde, Dankeschön, Herzlichen Glückwunsch etc.



Gutschein kaufen – Freibier sichern!

Je 10,- € Gutscheinwert spendiert die Brauerei ein Freibier 0,3 Liter, und zwar garantiert! Beispiel: Beim Kauf von einem 50,- € Gutschein erhalten Sie 5 x 0,3l Hachenburger Biere gratis! westerwaelder-wirtschaftsfoerderung.de.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit!