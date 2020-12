Genussmomente verschenken

In diesem Jahr, in dem einfach alles anders ist – privat, beruflich, auf allen Ebenen – wird auch die Adventszeit nicht dieselbe sein. Persönliche Begegnungen, Feiern und Feste werden vielfach auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Ein Zeichen zu setzen, dass man aneinander denkt, ist aber gerade jetzt umso wichtiger.

Der Präsent-Service der BIRKENHOF-BRENNEREI ist hier genau das Richtige. Die vielfach ausgezeichneten Spezialitäten (allein in 2020 gewann das Nistertaler Unternehmen 61 Goldmedaillen für seine Produkte in nationalen und internationalen Wettbewerben) aus den 6 Destillen der Brennerei bieten Genuss auf höchster Ebene und können in schicken Präsentkombinationen direkt vom Hof aus verschickt werden.

Auf mehr als 150 Quadratmetern bietet die BIRKENHOF-BRENNEREI in ihren Verkaufsräumen viel Raum für Präsente-Inspiration. Hier lassen sich beste Westerwälder Spezialitäten, Edelliqueure, Gin, Whisky & Co. bestens zu individuellen Präsenten kombinieren.

Das Team um Steffi und Peter Klöckner kreiert jedes Jahr neue Genusskombinationen:

Wir starten immer schon früh im Jahr und stellen neue Präsent-Ideen zusammen. Auch in 2020 – trotz und auch beinahe gerade wegen CoVid19 – sind wir schon im April auf die Suche nach leckeren Dingen gegangen, die sich ideal mit unseren hochprozentigen Produkten kombinieren lassen. Von traditionell und bodenständig bis hin zu außergewöhnlichen Inspirationen aus der Bar- und Cocktail-Szene, erläutert Steffi Klöckner.

Mit viel Herzblut und vor allem sehr viel Geschmack ist sie aktuellen Genussgeschenke-Trends auf der Spur und bietet vor Ort eine beeindruckende Auswahl an.

Mehr Informationen unter birkenhof-brennerei.de.

Präsent-Service

Individualisierte, hochwertige Holzkisten, edle Kartonagen, Körbe in verschiedensten Größen und Formen, postversandfähige Wellkartonagen: Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie wir aus reinen edlen Tropfen ganz besondere, edle Geschenke machen können.

Direkt vor Ort auf dem Birkenhof gibt es die größte Auswahl genussvoller Präsente. Unter der Rufnummer 02661 982040 steht Ihnen das Beratungsteam der Destillerie gerne auch telefonisch zur Verfügung!

Eine große Auswahl unserer Präsente finden Sie in unserem Online-Shop.

Die BIRKENHOF-BRENNEREI – traditionell und trotzdem modern!

Die BIRKENHOF-BRENNEREI wurde 1848 in Erbach/Nistertal gegründet und wird heute in siebter Generation von Stefanie und Peter Klöckner geleitet. Das Unternehmen kombiniert traditionelles (Kunst-)Handwerk mit moderner Technologie und bringt überaus erfolgreich „neue Traditionen in alte Fässer.“ Hierzu zählen Edelbrände aus Getreide und Obst, Whisky (FADING HILL) und Gin (GENTLE66, DLG-prämiert als Bester internationaler Gin/Dry Gin/London Gin 2014), sowie Trendliköre und traditionelle Spezialitäten wie Westerwälder Kümmel und Korn.

Vielfach national und international ausgezeichnet – die Destillerie ist mehrfacher Preisträger des Staatsehrenpreises Rheinland-Pfalz und des DLG-Bundesehrenpreises, sowie einer Vielzahl von Goldmedaillen für ihre Produkte – legt das Unternehmen viel Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit und bezieht möglichst viele Rohstoffe direkt aus der Region. Die BIRKENHOF-BRENNEREI beschäftigt derzeit 35 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte deutschlandweit sowie im europäischen Ausland.

BIRKENHOF-BRENNEREI GMBH Auf dem Birkenhof

57647 Nistertal Fon: 02661 982040

info@birkenhof-brennerei.de

www.birkenhof-brennerei.de

Ansprechpartner: Stefanie Klöckner, GF

Das Stammhaus des Unternehmens in Nistertal wurde 2015 um ein mehr als 250 Quadratmeter großes Besucherforum erweitert, in dem auch eine neue Whisky-Destille (Pot-Still-Brennblase, 1400 L) ihren Platz gefunden hat.

Ca. 20.000 Besucher jährlich nutzen das genussreiche Besucher- und Seminarprogramm auf Birkenhof. Durch die direkte Verbindung von historischer Kornbrennerei, Forum, Destille und Whisky-Warehouse, wird dem Besucher ein intuitiver Zugang zum Thema Destillerie ermöglicht.