So wird Personalvermittlung richtig gemacht

Zeitarbeit ist kein guter Ansatz? Falsch! Ganz im Gegenteil. Zeitarbeit bietet sowohl für den Arbeitnehmer, als auch für den Arbeitgeber zahlreiche Vorteile, wenn man einen Spezialisten wie das Zeitarbeitsunternehmen LOB aus Diez an seiner Seite hat. Seit vielen Jahren hat sich LOB als kompetenter, fairer und zuverlässiger Partner für Unternehmen und Arbeitnehmer bewährt. Bei LOB steht der Mensch und seine Fähigkeiten im Mittelpunkt.

Und das beginnt bereits beim ersten Kontakt. Zunächst nehmen sich Maria Koch und ihr Team ausreichend Zeit, um die Stärken der neuen Mitarbeiter genau kennenzulernen. Während der Zeit bei LOB gibt es immer wieder Mitarbeitergespräche – in Projektreviews wird eruiert, ob es Verbesserungs- und Änderungswünsche seitens der Arbeitnehmer gibt. Für die Mitarbeiter ist eine transparente Lohnabrechnung selbstverständlich und auch, wenn es im Rahmen des Einsatzes Prämien oder Boni gibt, werden diese an den Mitarbeiter weitergeleitet. Für die Zeit des Einsatzes im Kundenunternehmen ist LOB dennoch direkter Ansprechpartner. Sollten Herausforderungen oder Fragen auftauchen, können sich die Arbeitnehmer jederzeit an das Diezer LOB-Team wenden.

Für Unternehmen, die kurzfristig einen erhöhten Personalbedarf haben, ist LOB der richtige Ansprechpartner und ständiger Partner, der an vielen Stellen unterstützt, sei es bei der Suche nach einer Wohnung oder der Vorbereitung der Übernahme des Arbeitnehmers – gerade diese Fälle sind Beweis für die gute Vorbereitung und Durchführung von Kundenprojekten mit dem Team von LOB.

Fairness und ein gelebter Ethikkodex haben LOB binnen 5 Jahren zu einem der führenden Unternehmen der Zeitarbeitsbranche in der Schnittstellenregion Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Rhein-Lahn und Westerwald gemacht. Weil der Mensch zählt. Von Anfang an!