Mami sein und dabei topfit!

Mein Name ist Karina und ich bin vor 6 Monaten Mutter eines wundervollen Sohnes geworden. Ganze 24 kg habe ich während der Schwangerschaft zugenommen, die ich in vier Monaten mit eiserner Disziplin wieder abgenommen hatte. Zufrieden mit meinem Körper war ich dennoch nicht, ich fühlte mich nicht fit und wollte wieder meine alte Form zurück.

Bisher habe ich mich in Fitnessstudios eher unwohl gefühlt, auf dem Weg zur Zielfigur, so viel war mir klar, würde ich aber Hilfe brauchen. Auf der Suche nach was Passendem stieß ich auf das Fitness- und Wellnessstudio McLadies. Es ist ein reines Frauenstudio mit Trainingsfläche, Kursen, Sauna und vielem mehr.

Meine Entscheidung war direkt klar, dass ich es ausprobieren möchte. Meine Unsicherheit und Skepsis war schnell verflogen, als mich die Mitarbeiterinnen liebevoll in Empfang nahmen. Zum Wohlfühlen trägt auch das wunderschöne Ambiente bei, alles ist hell und modern eingerichtet, der shabby-look so mancher „Mukki-Bude“ fehlt hier gänzlich.

Ich wurde entsprechend meiner Ziele beraten und keine meiner Fragen blieb offen. Anschließend bekam ich eine Karte, die ich für das Zirkeltraining benötigte. Auf ihr sind Sitzposition und die Gewichte gespeichert, sodass ich auf mein persönliches Ziel hin trainieren kann. Eine große Auswahl an Aufwärmgeräten ist vorhanden, wie zum Beispiel Laufbänder, Crosstrainer, Treppensteiger und vieles mehr.

Generell hat das Fitnessstudio einiges zu bieten, aber für einen Kurs konnte ich mich besonders begeistern! Das ist der Jumpingkurs, sehr effektiv und der Spaßlevel ist ganz weit oben.

Da ich leider wie viele Frauen typische Probleme mit Cellulite habe, wollte ich die Slimyonik Hose und den Airtrainier ausprobieren, die dies bekämpfen sollen. Nach einem schweißtreibenden Training oder einem Kurs habe ich die Zeit in der Slimyonik Hose geliebt, sehr entspannend durch die Massage und meiner Meinung nach auch sehr effektiv. Ich habe bereits nach der ersten Behandlung schon einen Unterschied feststellen können. Aber damit ist noch lange nicht Schluss bei McLadies.

Beim Airtrainer ist man ist bis zur Taille eingeschlossen in einer Art Kapsel und geht dabei gemütlich auf einem Laufband im Vakuum spazieren. Dies formt ebenso Bauch, Beine und Po. Klar, dass ich das auch ausprobiert habe!

Mein Fazit: ich bin rundum begeistert und werde das Fitnessstudio weiterhin besuchen und auch an anderen Kursen teilnehmen. Als Frau hat man oft Blockaden den Schritt zu wagen und sich in einem Studio anzumelden, diese Vorbehalte sind hier mehr als unbegründet. Ich bin froh, nach der Schwangerschaft den Schritt getan zu haben und bereue diese Entscheidung keineswegs. Im Gegenteil, ich würde immer wieder allen Frauen jeden Alters dieses Studio empfehlen!

Tolle Aktion:

Mit dem Code karischkalove darfst du einen kompletten Monat kostenfrei alle Angebote des McLadies Bad Kreuznach nutzen! Werde mit mir fit! Dieser Code gilt bis Ende November.