Drei Familien – Drei HUF Häuser (Teil 3)

Archivierter Artikel vom 28.10.2019, 08:50 Uhr

Ein HUF Haus voller Perspektiven – Leben, Arbeiten und Entspannen im Einklang mit der Natur

Das Leben ist facettenreich, ändert sich stetig, enthält unerwartete Wendungen. Bewährte Qualität und handwerkliche Präzision kommen da gerade recht, wenn es um die lebenswichtige Entscheidung für das eigene Zuhause geht. Dabei bietet die moderne Fachwerkarchitektur von HUF HAUS von Beginn an Flexibilität und pure Individualität bei der Wohnraumgestaltung – und zwar in höchster Qualität. Paul und seine Frau Sarka suchten nämlich genau das: Einen zuverlässigen Haushersteller, der Wert auf beste Materialien, umweltschonende Heizsysteme und Energieeffizienz legt.

Aus dem Westerwald nach England

Dass die Argumente für ein HUF Haus weit über die Landesgrenzen hinaus überzeugen, beweist dieses elegante Architektenhaus, das aus der Hightech-Produktion am Firmenstandort Hartenfels behutsam auf die britische Insel transportiert und in kurzer Zeit schlüsselfertig für das Ehepaar und Sohn John realisiert wurde. Die Planung übernahm Peter Huf, leitender Architekt in England, der die beiden mit seiner Kreativität überzeugte. „Meine Frau wollte unbedingt einen Garten. In unserer alten Wohnung im Herzen Londons, war das natürlich nicht möglich“, erklärt der Bauherr. Die Gartenarbeit sei allerdings nun seine Aufgabe fügt er zwinkernd hinzu.

Das graue HUF Haus ART 5 mit türkisfarbener Haustür, passend dazu das Tor der im HUF Look gestalteten Garage, ist nicht nur das neue Lebensdomizil der Familie, sondern gleichzeitig auch die Wirkungsstätte von Sarka, die ein eigenes Kosmetikstudio im Haus betreibt. Der helle Raum ist einerseits vor neugierigen Blicken gut geschützt, Verglasungen sorgen wiederum für ausreichend Helligkeit und gewähren Ausblicke auf das Grundstück. Die besondere Atmosphäre im Haus wirke sich auch auf die Patienten aus, so die Bauherrin. Ein Gefühl von Entspannung und Ruhe.

Perspektivwechsel

Nicht nur für Besucher ist das Haus ein einmaliges Erlebnis. Insbesondere für die drei Bewohner bietet das Zuhause spannende Perspektivwechsel. Fließende Übergänge schaffen den Eindruck eines einzigen großen Raumes im Erdgeschoss, der sich mit dem grünen Garten zu einer harmonischen Einheit verbindet. Das Herz des Hauses ist der dreiseitig verglaste, offene Essbereich. Hier hat man das Gefühl tatsächlich im Garten zu sitzen und durch die großzügige Dachverglasung mit dem Himmel verbunden zu sein. Das Licht dringt nicht nur von oben, sondern von allen Seiten ein. Die großzügige Deckenöffnung im Essbereich verbindet das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss: Die Bewohner erleben das Haus als Einheit. Der blau schimmernde Außenpool reflektiert die Silhouette des Fachwerks am Abend und bietet Abkühlung an warmen Tagen. Bei Regenwetter ist der Fitnessraum im Innern des Hauses eine willkommene Alternative, hier gibt es während sportlicher Aktivitäten „Outdoor-Kino“ inklusive. Wer den Couchabend bevorzugt, kann sich ebenso im Wohnzimmer vor einem prasselnden Kaminfeuer niederlassen. Den Mittelpunkt des Hauses stellt jedoch der offene Essplatz dar, der sich an eine elegante Küche anschmiegt, die ebenfalls ein Produkt „Made in Germany“ ist. Die offene Küche mit Bar, weißen Fronten und hochwertiger Ausstattung stammt aus der Möbelmanufaktur StilART. Das Unternehmen der HUF Firmengruppe ist Spezialist für maßgeschneiderte Küchen und Möbel, die sich perfekt in die Fachwerkarchitektur von HUF HAUS einpassen.

Die Galerie über dem runden Designer-Esstisch sorgt für luftige Stimmung und gibt dem Wohnraum eine gewisse Leichtigkeit. „Man fühlt sich einfach immer gut, überall ist so viel Licht“, schwärmt Paul. Auch für den Sohn des Ehepaares sei es eine außergewöhnliche Art aufzuwachsen. „John liebt das Haus: Die Offenheit bedeutet, dass er die ganze Zeit mit uns verbunden ist – er kann frei herumlaufen – die Verbindung mit dem Garten und die freie Sicht nach außen bedeuten, dass wir ihn entspannt zum Spielen losziehen lassen können.“

Entspannt geht es auch im Obergeschoss weiter, wo ein großes Wellnessbadezimmer mit Sauna und Dampfbad auf seinen Einsatz wartet. Bei der Gestaltung des Bades haben sich Sarka und Paul für Mosaike in Blautönen entschieden, die farbliche Akzente setzen. Die Wellnessoase gehöre zu ihren Lieblingsplätzen, erklärt das Paar. Im großzügigen Schlafzimmer mit begehbarer Ankleide geht es dann zur Nachtruhe. Das Kinderzimmer verfügt ebenfalls über ein Badezimmer en suite und einen schönen Außenbalkon für die tägliche Dosis Frischluft.

Das gesamte Haus wird durch eine smarte KNX-Gebäudeinstallation gesteuert, die eine komfortable Regelung von Jalousien, Heizung, Multimedia und Lichtszenen garantiert. Auch für die Zukunft sind die HUF Besitzer bestens gewappnet. Das intelligente System ist grenzenlos erweiterungsfähig und somit zukunftssicher gestaltet. „Das Haus übertrifft unsere Erwartungen bei Weitem“, fassen Sarka und Paul zusammen. „Es ist ein einzigartiger Lebensraum voller Perspektiven.“

Wellness als Lebensstil für zu Hause

HUF HAUS erfüllt Entspannungsträume für das Eigenheim

Im historischen Zusammenhang bedeutet Wellness Wohlbefinden und Gesundheit. Daher liegt es auf der Hand, dass man Wellness in mehreren Dimensionen interpretieren kann. Neben den klassischen Assoziationen wie Entspannung und Stressabbau wird das Thema auch ganzheitlich als Gesundheitskonzept oder Lebensstil betrachtet.

Bauen mit HUF HAUS bedeutet, dass man die eigene Wellnessoase ganz nach den persönlichen Wünschen gestalten kann. Dem ein oder anderen genügt das Abschalten vom Arbeitsalltag in der heimischen Badewanne mit einem guten Buch. Für andere ist der Saunagang mit anschließender Ruhephase das absolute Entspannungs-Muss. Ganz nach Belieben kann dies sowohl im Haus als auch im Freien genossen werden. Alternativen wie Dampfbad beziehungsweise Dampfdusche aus hübschen Mosaikfliesen oder eine Infrarotkabine kommen ebenso häufig zum Einsatz. Für Badevergnügen sorgen zudem In- und Outdoor- Pools.

Beim Bau eines modernen HUF Hauses können die räumlichen sowie technischen Vorbereitungen für diese Wellnessbauten im Vorhinein sorgfältig geplant und realisiert werden. Selbst zu einem späteren Zeitpunkt kann bei entsprechender Vorbereitung beispielsweise die gewünschte Sauna eingebaut werden. Installationswände für die Badezimmer, die bereits im Werk präzise vorgefertigt werden, sorgen für eine saubere und schnelle Montage auf der Baustelle.

Wellness im Kopf

Unter den Bauherren von HUF HAUS, die die offene Fachwerkarchitektur und das Leben mit der Natur schätzen, finden sich zahlreiche Hausunikate, die durch ihre beeindruckende Optik für „Wellness im Kopf“ sorgen. So ist es nicht verwunderlich, dass diese Art der Architektur mit einem Gefühl von Freiheit und Freude in Verbindung gebracht wird. „Wir kommen gerne nach Hause, auch nach wunderschönen Urlauben. Das Herz geht auf und man hat das Gefühl, angekommen zu sein. Das Haus zaubert uns förmlich ein Lächeln ins Gesicht“, so eine Kölner Bauherrenfamilie.

Gönnen Sie sich Wellness für die Sinne und schauen Sie für eine Auszeit aus dem Alltag in unserem Musterhauspark „HUF Dorf“ in Hartenfels vorbei!

Herzlich willkommen im HUF Dorf

Planen Sie mit uns Ihren perfekten Erlebnistag im Musterhauspark HUF Dorf in Hartenfels. Überzeugen Sie sich selbst von der handwerklichen Perfektion der Fachwerkhäuser aus Holz und Glas und entdecken Sie vielfältige Inspirationen für Ihr persönliches Traumhaus. Was erwartet Sie in unserer Hausausstellung?

Kontakt Das HUF Dorf ist täglich,auch an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr für Sie geöffnet. HUF HAUS GmbH & Co. KG Franz-Huf-Straße 56244 Hartenfels Telefon: 02626/761-200 Mail: huf-dorf@huf-haus.com

Es gibt viele Gründe, HUF HAUS vor Ort zu besuchen. Sei es die inspirierende Vielfalt der Fachwerkarchitektur mit smarter Technik, das hochwertige Spektrum des Ausstattungszentrums oder ein interessanter Blick in unsere Hightech-Fertigung. Das HUF Dorf bietet Ihnen Eindrücke von der besonderen Atmosphäre der transparenten HUF Architektur und fasziniert zudem mit der „Lichtkunst der Natur“, die jedem Raum in jeder Jahreszeit und zu jeder Stunde einen individuellen Auftritt verleiht. Besichtigen Sie vor Ort sechs individuell gestaltete Fachwerkhäuser mit exklusiver Ausstattung und markantem Design. Gerne begleiten wir Sie in einer geführten Tour durch unser Dorf und die hochmodernen Produktionshallen. Ob Einfamilienhaus als Bungalow oder in mehrgeschossiger Bauweise, ob Satteldach oder Flachdach – in Sachen Hausbau sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für individuelle Lösungen aus einer Hand. Genießen Sie den optischen Reiz von Freiraum und erleben Sie HUF HAUS live vor Ort.

Unsere Serie: