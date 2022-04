Welche Formen des Crowd-Investments gibt es?

Seed-Investment

Beim Seed-Investment ist der Anleger noch enger als bei anderen Anlageformen mit dem Erfolg des von ihm mitfinanzierten Unternehmens verbunden.Beim Seed-Investment erhält der Anleger eine Basisverzinsung, die meist geringer ausfällt als bei anderen Anlageformen, spannend ist bei dieser Form aber der sogenannte Bonuszins, der in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg des Unternehmens steht. Die Höhe des Bonuszins errechnet sich aus der Quote, mit der Anleger an der Unternehmensfinanzierung beteiligt sind. Sie errechnet sich aus der investierten Summe und dem Unternehmenswert nach Abschluss der Crowdinvest-Kampagne. Mit diesem Quotienten ist der Anleger an jedem Gewinn des Unternehmens beteiligt. Beim Seed-Investment erhält der Anleger seine Einlage am Ende der Laufzeit (mindestens fünf Jahre) plus dem vereinbarten Basiszins zurück. Zusätzlich kann es noch eine Bonusverzinsung nach der Kündigung geben, genaue Voraussetzungen hierfür werden vertraglich festgelegt.

Festverzinsung

Mit dieser Finanzierungsform werden vorwiegend Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energien finanziert, da sie planbare Erträge, basierend auf den zu erwartenden EEGVergütungen, erwirtschaften. Die Festverzinsung ist einem klassischen Kreditvertrag am ähnlichsten, nur dass in diesem Fall der Investor „die Bank“ ist. Mit festen Zinszahlungen und einer Rückzahlung des gewährten Darlehens am Ende einer definierten Laufzeit sind hier risikoabhängige Zinsen zu erwarten. Je höher das Risiko, desto höher sind auch die Zinsen für den Erfolgsfall. Die genauen Daten des jeweiligen Projekts und auch die verbundenen Risiken sind entsprechend aufgelistet, sodass die Anleger sich ein Bild machen können. Mit einer Laufzeit von vier bis zehn Jahren sind diese Anlagen mittelfristig. Die vom Anleger an das Unternehmen gewährten Darlehen sind nachrangig, das bedeutet, im Fall einer Insolvenz werden zunächst andere Gläubiger bedient, bevor der Anleger damit rechnen kann, seine Einlage zurückzubekommen.

Die Zinsen bei dieser Anlageform werden jährlich ausgezahlt. Sie sind vom Unternehmen im Vorfeld festgelegt und Grundlage der Einlage des Investors. Auf die damit erzielten Erträge muss der Anleger, wenn er nicht über eine Freistellung verfügt, eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern zahlen.

Bündeln Sie Ihre Kraft mit uns! Photovoltaikprojekt Bündel 7 Die enen endless energy GmbH hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung, Realisierung und im Betrieb von großen Photovoltaikanlagen. Das aktuelle Projekt „Bündel 7“ besteht aus insgesamt 11 Anlagen. Aus dem Ertrag der voraussichtlich 9298,21 kWp lässt sich der Strombedarf von bis zu 2170 Haushalten decken (lt. Businessplan, Stand: 08.03.2022). Die Vorbereitungen sind längst abgeschlossen, die Nutzungsreservierungen liegen vor und die Zwischen- und Langfristfinanzierung des Projekts sind mit Partnerbanken bereits gesichert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlageobjekte betragen mehr als 10 Millionen Euro. Von diesem Betrag wird eine Summe von 1.380.150 Euro über Crowdinvestment auf der Plattform Econeers als nachrangiges Darlehen angeboten. Hierfür gewährt die enen endless energy GmbH eine feste Verzinsung in Höhe von 5,5 % pro Jahr auf den bereitgestellten Darlehensbetrag, beginnend mit dem Abschluss des Nachrangdarlehensvertrages, der jährlich zum 30. März ausgezahlt wird. Der Mindestdarlehensbetrag beträgt 250 Euro, für die AnlegerInnen entstehen keine weiteren Kosten oder Gebühren. Für die Absicherung der Anleger hat die enen endless energy GmbH einiges in die Waagschale geworfen. „Gute Planung“ und 20 Jahre Erfahrung im Business, unterfüttert durch das Creditreform-Zertifikat „CrefoZert“ und eine Patronatserklärung des Hauptkreditgebers zahlen auf die Risikominimierung der Anleger ebenso ein wie das von der BaFin geprüfte VIB (Vermögensinformationsblatt).

Crowdinvest goes Aktie!

Auch für Unternehmen mit hohem Finanzbedarf wird Crowdinvestment immer attraktiver. Investitionen in Vermögensanlagen werden im Kleinanlegerschutzgesetz und dem Vermögensanlagengesetz geregelt, sobald es aber um Wertpapiere geht, greift das Wertpapierhandelsgesetz und das Wertpapierprospektgesetz. An die Stelle des Vermögensinformationsblattes, das bei Seed-Invest und Festverzinsungsangeboten zu den wichtigen Informationen gehört, informiert hier ein Wertpapierinformationsblatt den potenziellen Anleger über das Angebot. Wertpapiere sind im Gegensatz zu Vermögensanteilen einfacher handelbar und können vom Investor über ein Depot bei seiner Bank verwaltet werden. Börsengelistete Wertpapiere können zum jeweiligen Tageswert auch veräußert werden.

Hier geht’s zum aktuellen enen endless energy Photovoltaikprojekt: enen.energy/solar-projektentwicklung-econeers.