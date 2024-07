Bitte einsteigen in die Linie 890: Das Abenteuer wartet!

Die Sommerferien starten, das Abenteuer ruft: Die Natur in ihrer ganzen Pracht erleben und mit der Linie 890 die schönsten Ecken der Region entdecken. Egal ob zu einer Wanderung oder einer Fahrradtour, die Linie 890 ist der ideale Begleiter.

Mit einer perfekten Verbindung für Wander- und Radtouren im komfortablen 2-Stunden-Takt zwischen Neubrücke und Rhaunen bietet die Linie 890 ein besonderes Extra: Der Hecklastenträger, mit dem jedes Fahrzeug der Linie ausgestattet ist. Damit ist die Mitnahme von mehreren Fahrrädern problemlos möglich.

Auf der Strecke hält die Linie 890 an vielen besonderen Highlights der Region: zum Beispiel dem Nationalparktor am Erbeskopf und der Wildenburg. Diese Haltestellen sind ideale Ausgangspunkte für atemberaubende Wanderungen und Radtouren. Der höchste Berg in Rheinland-Pfalz und die faszinierende Natur rund um die Wildenburg warten darauf, entdeckt zu werden.

Weitere Informationen über den praktischen Biketräger der Linie 890 sind auf der Homepage des Rhein-Nahe Nahverkehrsverbunds zu finden.

Inspiration zu Biketouren entlang der Linie 890 sind in einem Flyer zum Download kompakt zusammengefasst.

Einsteigen in die Linie 890 und das nächste Abenteuer starten!