Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel der Rhein-Zeitung

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel der Rhein-Zeitung über die Facebook-Fanpage https://www.facebook.com/rheinzeitung akzeptiert der Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter

1.1 Veranstalter des Gewinnspiels „Westerwälder Keramik-Cup 2019“ ist die rz-Media GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Hans Kary, August-Horch-Straße 28, 56070 Koblenz (nachfolgend „rz-Media“).

1.2 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook steht nicht als Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel zur Verfügung.

2.Teilnahme

2.1 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.

2.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Jede Person nimmt nur einmal an dem Gewinnspiel teil.

2.3 Die Teilnahme ist nur mit Facebook-Konten gestattet, welche auf eine reale Person schließen lassen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt.

2.4 Mitarbeiter der rz-Media sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

2.5 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich rz-Media das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

3. Ablauf

3.1 Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 17.01.2019 13:00 Uhr bis zum 18.01.2019 um 15:00 Uhr statt.

3.2 Die Teilnahme erfolgt über ein Like des Gewinnspiel-Posts.

3.3 Kommentare, die gegen die Facebook-Richtlinie oder deutsches Recht verstoßen, werden nach Kenntnisnahme und ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

3.4 Aus allen Teilnehmern, die bis zum 18.01.2019 um 15:00 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen, wird nach dem Zufallsprinzip ein Gewinner ausgelost.

3.5 Die Gewinner werden auf Facebook veröffentlicht und vor Ort auf eine Gästeliste gesetzt.

4. Gewinne

4.1 Verlost werden 20x2 Tickets für den Westerwälder Kermaik-Cup 2019 (19.+20. Januar 2019).

4.2 Es kommen nur die in diesen Teilnahmebedingungen bezeichneten Gewinne zur Auslosung. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden.

5. Datenschutz

5.1 Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihnen übergebenen Daten (Facebook-Name) für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Zur Übermittlung des Gewinns werden Ihre persönlichen Daten an den Kooperationspartner Wojnar´s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH weitergegeben.

5.2 Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber der rz-Media zu widerrufen und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten, solange und sofern er noch nicht als Gewinner ermittelt wurde. Hierzu genügt eine formlose Nachricht an onlineservice@rhein-zeitung.net.

6. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und der rz-Media unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.