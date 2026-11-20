Wie fit ist Carlos Alcaraz? Diese Frage stellen sich viele Tennisfans vor dem Gruppenabschluss bei den ATP Finals. Die Antwort: Es reicht für den dritten Sieg - weil er die Ballwechsel extrem abkürzt.

Turin (dpa) - Ungeachtet seiner körperlichen Probleme hat Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz auch sein drittes Gruppenmatch bei den ATP Finals auf beeindruckende Weise gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:4, 6:1 durch. Ein Traumfinale gegen den deutschen Weltranglistenersten Alexander Zverev am Sonntag ist weiterhin möglich.

«Ich habe versucht, mich nicht so viel zu bewegen und aggressiv zu sein und das Match zu dominieren», sagte der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner: «Die Herausforderung ist jetzt nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz, um ehrlich zu sein.»

Alcaraz stand schon vorher als Sieger der Ivan Lendl Gruppe fest, im Halbfinale trifft er am Samstag auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Im zweiten Halbfinale bekommt es Zverev mit dem Russen Daniiel Medwedew oder Frances Tiafoe aus den USA zu tun.

Alcaraz dick bandagiert

Alcaraz spielte mit einer großen Bandage am linken Oberschenkel und einem kleineren Tape unterhalb des rechten Knies. Das Aufwärmtraining hatte er verschoben und unmittelbar vor Matchbeginn angesetzt.

Es war deutlich zu sehen, dass der Spanier die Ballwechsel möglichst kurz halten wollte. Insgesamt gelangen ihm 29 Gewinnschläge. Die ATP nannte den Spielstil in einem Post bei X «Heavy metal tennis». Ex-Profi und Sky-Experte Patrik Kühnen meinte: «Man kann es nur genießen.»

Das sagen die Regeln

Wäre er nicht angetreten, hätte er den Regeln entsprechend disqualifiziert werden müssen. Bei einer Aufgabe während des Matches hätten die Turnierärzte über einen Halbfinal-Start entscheiden müssen.

Am Donnerstag hatte Alcaraz sein Training abgesagt und sich stattdessen einer MRT-Untersuchung unterzogen. Die Verletzung hatte er sich im zweiten Gruppenmatch gegen den Russen Daniil Medwedew zugezogen. Laut «Marca» wollen Alcaraz und sein Team die Situation täglich neu bewerten.

Auch Davis-Cup-Start steht auf dem Spiel

Sollte sich die Blessur verschlimmern, wäre nicht nur sein Start in der K.-o.-Runde am Wochenende beim Prestigeevent der acht besten Spieler des Jahres in Gefahr. Alcaraz plant auch bei der anschließenden Davis-Cup-Endrunde in Bologna anzutreten. Spanien wäre dort ein möglicher Halbfinal-Gegner für das deutsche Team um Zverev.

In bestechender Form

Alcaraz war Ende August bei den US Open nach einem monatelangen Ausfall wegen einer Handgelenksverletzung zurückgekehrt. Zuletzt hatte er sich in bestechender Form präsentiert und die Turniere in Tokio, Wien und Paris gewonnen. Auch bei den ATP Finals spielt Alcaraz beeindruckend stark auf.