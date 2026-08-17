Wieder einmal ruhen die Tennis-Hoffnungen auf Alexander Zverev. Beim Masters in Cincinnati sind die restlichen Deutschen bereits raus.

Cincinnati (dpa) – Bis auf French-Open-Sieger Alexander Zverev haben sich beim Masters-Turnier in Cincinnati bereits alle deutschen Tennis-Asse verabschiedet. Daniel Altmaier verlor sein Zweitrunden-Match gegen den an Nummer zehn gesetzten Italiener Lorenzo Musetti klar mit 4:6, 2:6. Bei den Damen war für Tamara Korpatsch, die Ende Juli am Hamburger Rothenbaum noch ihren zweiten Turniersieg geholt hatte, beim 4:6, 3:6 gegen die Amerikanerin Iva Jovic Endstation.

Damit ruhen die deutschen Hoffnungen nur noch auf Zverev. Der Hamburger trifft in der Nacht zu Dienstag in seinem Drittrunden-Match auf den Franzosen Terence Atmane. Das Masters in Cincinnati dient zur Vorbereitung auf die US Open. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York.