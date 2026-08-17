Tennis
Altmaier und Korpatsch in Cincinnati ausgeschieden
Daniel Altmaier
War gegen den Italiener Musetti chancenlos: Daniel Altmaier. (Archivbild)
Kirsty Wigglesworth. DPA

Wieder einmal ruhen die Tennis-Hoffnungen auf Alexander Zverev. Beim Masters in Cincinnati sind die restlichen Deutschen bereits raus.

Lesezeit 1 Minute

Cincinnati (dpa) – Bis auf French-Open-Sieger Alexander Zverev haben sich beim Masters-Turnier in Cincinnati bereits alle deutschen Tennis-Asse verabschiedet. Daniel Altmaier verlor sein Zweitrunden-Match gegen den an Nummer zehn gesetzten Italiener Lorenzo Musetti klar mit 4:6, 2:6. Bei den Damen war für Tamara Korpatsch, die Ende Juli am Hamburger Rothenbaum noch ihren zweiten Turniersieg geholt hatte, beim 4:6, 3:6 gegen die Amerikanerin Iva Jovic Endstation.

Damit ruhen die deutschen Hoffnungen nur noch auf Zverev. Der Hamburger trifft in der Nacht zu Dienstag in seinem Drittrunden-Match auf den Franzosen Terence Atmane. Das Masters in Cincinnati dient zur Vorbereitung auf die US Open. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-540271/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren