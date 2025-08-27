Daniel Altmaier steht ebenso wie Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde der US Open. Der Davis-Cup-Spieler benötigte einen Kraftakt.

New York (dpa) – Dank eines Erfolgs in einem Fünf-Satz-Krimi hat Tennisprofi Daniel Altmaier bei den US Open die zweite Runde erreicht. Der 26 Jahre alte Davis-Cup-Spieler rang Hamad Medjedovic aus Serbien in einem eng umkämpften Duell mit 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 6:4 nieder. Erst nach 4:46 Stunden entschied Altmaier die Partie.

Ein Schlüssel war, dass sich Altmaier im dritten Satz im Tiebreak trotz eines Rückstands durchsetzte. Vor Wut zerhackte Medjedovic anschließend seinen Schläger. Im fünften Satz gelang Altmaier zum 3:2 das entscheidende Break.

Als zweiter deutscher Teilnehmer im Herren-Einzel nach Jan-Lennard Struff schaffte der Kempener den Sprung in Runde zwei. Dort steht der French-Open-Achtelfinalist vor einem reizvollen Duell mit dem ehemaligen griechischen Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas.