In Mexiko wird trotz der gewaltsamen Unruhen nach dem Tod eines mächtigen Drogenbosses Tennis gespielt. Für Daniel Altmaier ist das Turnier in Acapulco schnell beendet.

Acapulco (dpa) – Daniel Altmaier ist beim Tennis-Turnier im mexikanischen Acapulco ausgeschieden. Der Deutsche verlor die Erstrunden-Partie gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 5:7, 3:6. Altmaier bleibt damit in diesem Jahr ohne Sieg auf der ATP-Tour.

Das Match in dem Badeort an der Pazifikküste fand trotz der Gewaltwelle in weiten Teilen Mexikos statt. Der Veranstalter hatte zuvor mitgeteilt, dass man mit den Bundes-, Landes sowie Kommunalbehörden in «ständiger Koordination und Kommunikation» stehe.

Seit das Militär in dem Land den mächtigen Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes – auch bekannt als «El Mencho» – tötete, setzen dessen Anhänger Autos, Banken, Tankstellen und Läden in Brand und errichteten Straßensperren. Bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen kamen in dem Fußball-WM-Gastgeberland mindestens 74 Menschen ums Leben. Die Lage war nach Angaben der Regierung am Montag bereits wieder unter Kontrolle.

Zverev schlägt am Dienstag erstmals auf

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev wird am Dienstag (Ortszeit) mit der Partie gegen den Franzosen Corentin Moutet ins Turnier starten.