BMW macht Ernst mit der Neuen Klasse und schult nun sein Kernmodell ein. Aber der i3 ist kein Solitär. Wer auf die alte Schule steht, bekommt einen neuen Dreier. Und Sport steht auch auf dem Lehrplan.

Berlin (dpa/tmn) – BMW macht die Probe aufs Exempel und stellt seine wichtigste Kundengruppe jetzt vor die Wahl zwischen Neuer Klasse und alter Schule. Denn zum Jahreswechsel bringen die Bayern nicht nur den ersten elektrischen 3er als i3 in den Handel, sondern sie runderneuern auch die konventionelle Limousine.

Von außen kaum mehr zu unterscheiden, wird neben der Philosophie vor allem der Preis zum wichtigsten Differenzierungsmerkmal: Die Verbrenner starten bei 49.900 Euro, elektrisch geht es bei 59.900 Euro los.

Neuer Look mit Raumvorteil für den i3

Vorn ein schnittiges Gesicht mit schlanken Scheinwerfern und einer Niere wie ein Schnauzbart, hinten ein Kofferraum, der kantiger und deshalb cooler ist als bei der rund gelutschten Konkurrenz – und das Ganze auf schon irrwitzigen 4,76 Metern: Beim Auftritt geben sich beide nichts.

Ja, der i3 ist wegen der Batterie im Boden etwas höher und hat den größeren Radstand, was hinten für etwas mehr Platz sorgt, erst recht, weil der Mitteltunnel fehlt. Dafür allerdings passen beim Verbrenner die Füße der Fondpassagiere besser unter den Vordersitz, und es gibt gefühlt ein Unentschieden. Das gilt übrigens auch für den Kofferraum, der beim Verbrenner 450 und beim i3 420 plus die 31 Liter im Bug fasst und hier wie dort eher knapp bemessen ist.

Digitale Lehre für jeden Schüler

Das Ambiente ist ebenfalls austauschbar, weil BMW bei beiden auf das neue Bedienkonzept setzt. Und auch wenn man sich mittlerweile an die Displayleiste entlang der gesamten Unterseite der Frontscheibe gewöhnt hat und an die gähnende Leere hinter dem Lenkrad: Das Auge stößt sich immer noch am schräg stehenden Zentraldisplay. Und die Finger bleiben im eigenwillig zerklüfteten Lenkrad hängen. Neu ist das zwar unbestritten, aber alles andere als klasse.

Und noch ein Problem sticht einem hier zum ersten Mal ins Auge: Selbst, wenn sich die Konsolen hochwertig anfühlen, wirkt das Cockpit in manchen Varianten viel zu öde und schlicht für den Premium-Anspruch und die entsprechenden Preise. Nicht immer ist weniger mehr.

Unter der Haube enden die Gemeinsamkeiten

Beim Blick unter die Haube ist es dann allerdings vorbei mit den Gemeinsamkeiten. Und zwar nicht nur, weil der eine dort einen Frunk hat und der andere einen Reihensechszylinder. Sondern, weil sich mit dem Antrieb auch der Charakter ändert.

Stark und schnell sind sie zwar beide. Aber wer nicht erst an der Playstation sozialisiert wurde, für den ist BMW die Sechszylinder-Marke schlechthin. Und keine Sound-Experience der Welt kann den Klang des Dreiliter-Motors kopieren, der im M350 so sonor grummelt und jeden Gasstoß mit einem freudigen Fauchen quittiert. Ja, das ist altmodisch – aber emotional. Und bei 326 kW/443 PS und 580 Nm auch hinreichend flott.

Und weil keiner in der Mittelklasse bessere Fahrwerke baut als BMW, zieht es dich förmlich in die Kurven und schnalzt dich mit großer Freude wieder hinaus. Klar kann man den Dreier auch gemütlich und gelassen fahren, aber das macht eine Mercedes-C-Klasse deutlich besser.

Und klar, man kann sich auch durch teilautomatisiertes Fahren unterstützen lassen: Aber wenn man irgendwo gern selbst die Hände ans Steuer legt, dann hier. Da können die Ingenieure noch so stolz sein auf das freihändige Fahrenlassen auf der Autobahn, das bis 130 km/h funktioniert, oder auf das assistierte Abbiegen in der Innenstadt, das bald als Software-Update kommt.

Der i3 ist ein Jungbrunnen für den 3er

Bis man in den i3 umsteigt und eine ganz neue, sehr viel jüngere Form der Fahrfreude erlebt. Bei 345 kW/469 PS und 645 Nm herrscht an Dampf freilich kein Mangel. Die 345 Kilo Mehrgewicht steckt der elektrische Allradler locker weg, die Radien rasiert er deshalb genauso scharf und was ihm an Drama durch das Zurückschalten fehlt, übernimmt die Rekuperation.

Dass er den Sprint von 0 auf 100 nur in 4,7 statt 4,1 Sekunden schafft? Geschenkt! Und dass schon bei 200 statt 250 km/h Schluss ist, stört allenfalls die Autobahnpendler mit Termindruck, die früher Diesel gefahren sind und sich nun eine Alternative suchen müssen, weil der Ölbrenner beim Generationswechsel der Political Correctness geopfert wird.

Aber er fühlt sich kühl und nüchtern an, und selbst wer alle Register der digitalen Fahrmodi zieht, wähnt sich allenfalls in einer mobilen Spielekonsole und nicht in einem mechanischen Meisterwerk.

Die M GmbH sorgt für Nervenkitzel

Dass es auch anders geht, das will die M GmbH beweisen, die im nächsten Jahr den ersten elektrischen M3 bringt und die Fahrfreude in eine neue Zeit retten will. Dafür gibt es dann nicht nur vier Motoren mit erst mal 625 kW/850 PS und eine Anhebung des Limits auf mindestens 250 km/h, sondern auch eine wahnwitzig schnelle Fahrdynamikregelung, die sie nicht umsonst «Heart of Joy» nennen. Sie lässt die Prototypen narrensicher und trotzdem mit maximalem Nervenkitzel um den Kurs fliegen, dass es nur so kribbelt im Bauch und die Mundwinkel unweigerlich nach oben gehen.

Dazu gibt's ein künstliches Soundgewitter, virtuelle Schaltungen und reichlich digitales Netzhautflimmern – so hoffen die Bayern darauf, dass sich die Petrolheads gerne etwas Neues für altbewährt vorgaukeln lassen. Und wenn nicht, müssen sie nur ein Jahr länger warten, bis es auch noch mal einen neuen M3 aus der alten Schule geben wird.

Auch am Stecker schnell

Aber egal, ob als M3, als i3 50 xDrive oder gar als elektrisches Einstiegsmodell i3 40 xDrive mit 275 kW/374 PS – der i3 beeindruckt nicht nur mit seiner zwar bisweilen sterilen, aber dafür souveränen Performance beim Antrieb, sondern auch beim Akku. Selbst der M3 kommt mit seinen 100 kWh rund 650 Kilometer weit. Für die Serie gibt es wahlweise 82,8 oder 108,7 kWh, mit denen bislang in dieser Klasse unerreichte 912 Normkilometer drin sind. Und als wäre das nicht schon stark genug, gehört der i3 mit maximal 400 kW zur Speerspitze der Schnelllader im Land diesseits des AMG GT.

Fazit: Auf zwei Wegen zum gleichen Ziel

Sie sind bei Antrieb und Assistenz technologisch ganz vorn, der elektrische auch beim Akku, und sie fahren wie jeder Dreier in den letzten gut 50 Jahren und sieben Generationen Kreise um die meisten Konkurrenten.

Doch auch wenn das Ziel das gleiche ist, erreichen sie es auf ganz unterschiedlichen Wegen: hier mit Tradition und Timbre, dort clean und cool. Aber es gibt noch etwas, was die beiden eint: Sie sind nicht nur verdammt gut, sondern auch ganz schön teuer.



Datenblatt: BMW i3 50 xDrive | BMW M350 xDrive

Motor und Antrieb: Zwei E-Motoren | Reihensechszylinder-Turbobenziner Hubraum – | 2.998 ccm Max. Leistung: 345 kW/469 PS | 326 kW/443 PS Max. Drehmoment: 645 Nm | 580 Nm Antrieb: Allradantrieb Getriebe: Eingang-Automatik | Achtgang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4.760 mm | 4.765 mm Breite: 1.865 mm | 1.850 Höhe: 1.480 mm | 1.455 Radstand: 2.898 mm | 2.860 Leergewicht: 2.205 kg | 1.860 kg Zuladung: 505 kg | 560 kg Kofferraumvolumen: 430 + 31 (Frunk) Liter | 450 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 250 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,7 s | 4,1 s Durchschnittsverbrauch: 13,4 kWh/100 km | 7,5 l/100 km CO2-Ausstoß: 0 | 171 g/km Batteriekapazität: 108,7 kWh | - Reichweite: 912 km | 790 km Ladeleistung AC/DC: 11/400 kW | -

Kosten Basispreis des BMW i3: 59.900 Euro Grundpreis des BMW i3 50 xDrive: 65.900 Euro Basispreis des BMW 3er: 49.900 Euro Grundpreis des BMW M350 xDrive: 80.900 Euro