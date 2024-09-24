Alle Investitionsmaßnahmen auf einen Blick

- Fischbach, Nahebrücke 819.000 Euro
- L 160 Morbach – Bruchweiler 1.690.000 Euro
- L 160 Bruchweiler – L 178 Katzenloch 600.000 Euro
- L 162/L 182 Gemeindestraße in Rhaunen 160.000 Euro
- L 165 bei Abentheuer, Traunbachbrücke 636.000 Euro
- L 165 bei Abentheuer, Traunbachbrücke 220.000 Euro
- L 165 bei Abentheuer, Bleidenbachbrücke 650.000 Euro
- L 165 Neuhütten-Muhl, Börfink-Einschiederhof und Neuhütten bis Landesgrenze 248.000 Euro
- L 167/Stadtstraßen in Birkenfeld („Maiwiese“/“Am Ellenborn“), Vergrößerung Mini-Kreisverkehrsplatz 369.000 Euro
- L 167 Achtelsbach-Brücken, Deck-schichterneuerung 300.000 Euro
- L 167 Birkenfeld, Deckschichterneuerung 215.000 Euro
- L 167 Landesgrenze Saarland – Achtelsbach 200.000 Euro
- L 167 Achtelsbach, Deckenerneuerung 201.000 Euro
- L 169/L 348 bei Baumholder, Neubau Lichtsignalanlage 337.000 Euro
- L 169 Baumholder–Niederalben, Deckschichterneuerung 2,9 Millionen Euro
- L 169 Brückenunterführung bei Heimbach 200.000 Euro
- L 169 Baumholder, Ausbau Ortsdurchfahrt (OD) 1 Million Euro
- L 169 Hoppstädten-Weiersbach 310.000 Euro
- L 169 Hoppstädten-Weiersbach (L 168 – L 170), Fahrbahninstandsetzung 960.000 Euro
- L 169 und L 176, Ruschberg – Reichenbach, Deckschichterneuerung 403.000 Euro
- L 170 Hoppstädten-Weiersbach/ Hoppstädten-Dienstweiler Deck-schichterneuerung 750.000 Euro
- L 172 Reichenbach, Ausbau OD 1.426.000 Euro
- L 172 Rimsberg, Ausbau OD 642.000 Euro
- L 173 Hußweiler – Niederbrombach, Deckschichterneuerung 250.000 Euro
- L 174 Oberhambach, Deckschichterneuerung 414.000 Euro
- L 176/K 12 bei Frauenberg, Linksabbiegespur 250.000 Euro
- L 176 Enzweiler, Erneuerung Nahebrücke 1 Million Euro
- L 176 Frauenberg, Erneuerung Hangbrücke Moosberg 1,5 Millionen Euro
- L 176 Reichenbach, Überführung Militärstraße 300.000 Euro
- L 178/B 422 Kempfeld-Katzenloch, Linksabbiegespur 630.000 Euro
- L 178 Kempfeld-Katzenloch, Erneuerung Steinbachbrücke 560.000 Euro
- Kempfeld, Ausbau OD 1 Million Euro
- K 23 Bundenbach – L 184 Rudolfshaus, Bestandsausbau 1,16 Millionen Euro
- L 190 bei Rhaunen Ausbau 1,6 Millionen Euro
- K 70 Krummenau – K 69 Rhaunen, Deckschichterneuerung 835.000 Euro
Alle Investitionsmaßnahmen auf einen Blick
