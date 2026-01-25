Carlos Alcaraz kommt seinem ersten Titel in Melbourne einen weiteren Schritt näher. Noch immer hat die Nummer eins der Welt in diesem Jahr keinen Satz verloren.

Melbourne (dpa) – Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz ist bei den Australian Open souverän ins Viertelfinale eingezogen. Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich im Achtelfinale gegen den Amerikaner Tommy Paul mit 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 durch und ist damit in Melbourne in diesem Jahr weiter ohne Satzverlust. Alcaraz, der beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison bislang noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen ist, benötigte 2:44 Stunden für seinen Erfolg.

«Ich in sehr zufrieden mit meinem Level. Ich denke, es war ein Spiel auf einem sehr hohen Niveau», sagte Alcaraz. Die Australian Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, das der Spanier bislang nicht gewonnen hat.

Zuschauerin erleidet Schwächeanfall

Die Partie in der Rod Laver Arena musste im Tiebreak des ersten Satzes für eine knappe Viertelstunde unterbrochen werden, weil auf den Zuschauerrängen eine ältere Dame einen Schwächeanfall erlitten hatte. Die Frau konnte die Arena begleitet von Sanitätern aber laufend verlassen.

Alcaraz ließ sich von der kurzen Pause nicht aus dem Rhythmus bringen und holte sich kurz nach der Wiederaufnahme des Spiels den ersten Satz. Anders als sein großer Rivale Jannik Sinner am Tag zuvor zeigte Alcaraz insgesamt eine souveräne Leistung.

Sinner hatte in seinem Achtelfinale am Samstag gegen den Amerikaner Eliot Spizzirri bei großer Hitze mit Krämpfen am ganzen Körper zu kämpfen gehabt. Erst als das Dach über der Rod Laver Arena geschlossen wurde, bekam Sinner die Probleme in den Griff. Am Sonntag war es in Melbourne während des Spiels von Alcaraz allerdings auch deutlich kühler.