Mehr als vier Monate fehlte Carlos Alcaraz wegen einer Handgelenksverletzung. In New York zeigt der Spanier bei seiner Rückkehr einen soliden Auftritt.

New York (dpa) – Tennis-Superstar Carlos Alcaraz hat einen souveränen Sieg bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert. Der 23 Jahre alte Spanier gewann sein Erstrundenspiel bei den US Open gegen den Russen Roman Safiullin mit 6:4, 6:4, 6:4.

Für den siebenmaligen Grand-Slam-Turniergewinner war es sein erstes Match nach mehr als vier Monaten, er hatte wegen einer Blessur am Handgelenk aussetzen müssen. In New York ist der Titelverteidiger in Abwesenheit des verletzt fehlenden Italieners Jannik Sinner der größte Konkurrent von Alexander Zverev im Kampf um den Triumph.

Erleichtert schrie Alcaraz seine Freude über den Sieg heraus, in seiner Box jubelte ihm US-Rapper Travis Scott zu. «Es waren sehr schwere fünf Monate für mich. Ich hätte mir kein besseres Turnier aussuchen können, um wieder zu spielen», sagte Alcaraz im Interview auf dem Platz im Arthur Ashe Stadion. «Ich will nicht lügen, es gab einige Zweifel vor dem Spiel. Ich habe versucht, alles zu vergessen. Ich bin sehr glücklich, glatt in drei Sätzen zu gewinnen.»

Auch Sabalenka zum Auftakt ohne Probleme

Alcaraz zeigte einen soliden Auftritt, ohne direkt groß zu glänzen. Der zweimalige US-Open-Sieger gab insgesamt nur einmal seinen Aufschlag ab und geriet nie ernsthaft in Gefahr. In der zweiten Runde trifft Alcaraz auf den Portugiesen Jaime Faria.

Bei den Frauen zeigte auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus keine große Schwäche und darf weiter auf den dritten US-Open-Titel in Serie hoffen. Die 28-Jährige bezwang Camila Osorio mit 6:2, 6:4. Nach mehreren enttäuschenden Auftritten in dieser Saison gibt es um die Form von Sabalenka in New York einige Fragezeichen.