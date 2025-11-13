Alcaraz erreicht Halbfinale und sichert Weltranglistenrang 1

Carlos Alcaraz verwirklicht in seinem letzten Gruppenmatch gegen Lorenzo Musetti gleich zwei Ziele. Seinem Dauerrivalen Jannik Sinner wird das nicht gefallen. Ist Zverev nun sein nächster Gegner?

Turin (dpa) - Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat das Halbfinale der ATP Finals erreicht und wird das Jahr definitiv als Nummer 1 der Weltrangliste abschließen. Der 22-Jährige ist durch den 6:4, 6:1-Sieg in Turin gegen Lokalmatador Lorenzo Musetti rechnerisch nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen. Italiens Ausnahmekönner Jannik Sinner hat auch bei einer erfolgreichen Titelverteidigung keine Chance mehr, seinen spanischen Dauerrivalen noch einzuholen.

Der Favorit spürte den Druck

«Das war ein sehr wichtiges Ziel für mich», sagte Alcaraz, der auch von Sinners dreimonatiger Dopingsperre während der Saison profitierte. Er habe den Druck gespürt und fühle sich nun erleichtert. «Ein Teil des Jobs ist getan, aber der Rest des Jobs muss noch erledigt werden», sagte er mit Blick auf den anvisierten Titel beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres.

«Das ist natürlich die Krönung, wenn man das Jahr als Nummer 1 beenden kann», sagte Tennis-Ikone Boris Becker bei Sky. Dem sechsmaligen Grand-Slam-Turniersieger aus Deutschland war das während seiner ruhmreichen Karriere nicht gelungen.

Alcaraz möglicher Zverev-Gegner im Halbfinale

Alcaraz sicherte sich durch den Sieg gegen den im zweiten Satz körperlich sichtlich angeschlagenen Musetti zudem den ersten Platz in der Jimmy Connors Gruppe. Dadurch wäre er der mögliche Halbfinal-Gegner für Alexander Zverev. Dafür muss der Hamburger aber sein letztes Vorrundenmatch am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime gewinnen.

Als Zweiter der Alcaraz-Gruppe qualifizierte sich Alex de Minaur für das Halbfinale gegen Sinner. Der Australier schlug Taylor Fritz aus den USA mit 7:6 (7:3), 6:3 und kam trotz nur eines Sieges und eines negativen Satzverhältnisses (3:4) weiter. Ein Duell der beiden Topfavoriten Alcaraz und Sinner, der als Sieger der Björn Borg Gruppe vorzeitig feststeht, ist erst im Finale möglich.

Für Alcaraz ist es nach 2022 das zweite Mal, dass er zum Jahresabschluss der Weltranglistenerste ist. Damals war er im Alter von 19 Jahren als erster männlicher Teenager der Tennis-Geschichte an die Spitze gestürmt.