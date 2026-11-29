Mit einem mutigen zweiten Lauf gelingt Emma Aicher im Slalom von Killington noch ein versöhnliches Resultat. Den Sieg sichert sich eine Schweizerin, weil US-Star Mikaela Shiffrin patzt.

Killington (dpa) – Alpin-Ass Emma Aicher hat sich in Killington in den USA dank eines famosen zweiten Durchgangs noch in die Top 10 beim Slalom-Weltcup vorgekämpft. Zwei Wochen nach ihrem ersten Weltcup-Sieg im Torlauf im finnischen Levi verbesserte sich die 23-jährige aus Mahlstetten noch vom 15. auf den 7. Rang. Ihre Teamkollegin Lena Dürr hingegen verpasste nach dem 16. Platz im ersten Durchgang am Ende die Top 20.

Wegen des schwächeren ersten Laufs hatte Aicher mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Dominatorin Mikaela Shiffrin keine Chance mehr auf einen Podestplatz. Am Ende lag sie 1,52 Sekunden hinter Siegerin Camille Rast aus der Schweiz. Zwei wurde Lara Colturi aus Albanien.

Wie schon am Vortag im Riesenslalom vergab Alpin-Star Shiffrin noch den angestrebten Spitzenplatz und fiel auf den dritten Platz zurück. Im Riesentorlauf am Samstag hatte es trotz Halbzeit-Führung nur zu Rang zwei gereicht. Damit wartet die 31-jährige US-Amerikanerin weiter auf ihren 111. Weltcup-Sieg.