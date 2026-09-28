Andre Agassi sorgt mit einem humorvollen Seitenhieb auf Alexander Zverev für Lacher – und auch Zverev nimmt es sportlich.

London (dpa) – Als Andre Agassi sich über ihn lustig machte, musste auch Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev herzlich lachen. Denn nachdem der zweimalige Grand-Slam-Sieger Team Europa am Sonntag beim Laver Cup zum Prestigeerfolg gegen die Weltauswahl geführt hatte, konnte sich der frühere Weltranglistenerste Agassi bei seiner Gratulation an das Gewinnerteam einen witzigen Seitenhieb gegen Zverev nicht verkneifen.

«Sascha, herzlichen Glückwunsch zu einem verrückten Jahr. Ich weiß, wie wichtig dir dein erster Grand-Slam-Titel war», sagte Agassi, Kapitän der Weltauswahl. Der Sieg von Zverev in Paris sei auch für ihn wichtig gewesen. «Denn sonst könnte ich mir wieder deine Pressekonferenzen anhören, bei denen du gesagt hast: „Warum verliere ich immer? Ich bin nur der Drittbeste der Welt, ich bin grottenschlecht“», scherzte Agassi und machte eine weinerliche Geste Richtung Zverev.

Der 29 Jahre alte Hamburger lachte aber wie die tausenden Zuschauer in der Londoner O2-Arena über die kleine Comedy-Einlage des achtmaligen Grand-Slam-Champions.

Kein schöneres Gefühl als im Team zu gewinnen

Der Weltranglistenzweite, der mit den US Open seinen zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte, holte durch das 7:6 (7:3), 6:3 gegen den US-Amerikaner Learner Tien die entscheidenden Punkte für seine Mannschaft. In der neunten Auflage des Show-Events triumphierte Europa zum sechsten Mal.«Ich finde, wir hatten eine tolle Mannschaft, eine tolle Chemie im Team», sagte Zverev: «Ich denke, es gibt kein schöneres Gefühl im Sport, als im Team zu gewinnen.»

Das ist der Laver Cup

Der Laver Cup – benannt nach der australischen Tennis-Ikone Rod Laver – ist zwar ein Show-Event, wird von den Protagonisten aber ernst genommen. Es wurde 2017 von Ex-Superstar Roger Federer ins Leben gerufen und findet jährlich statt. Ein Team aus den besten europäischen Spielern tritt gegen ein Team aus den besten Spielern der restlichen Welt an.

Kapitän von Team Europa ist aktuell der französische Ex-Profi Yannick Noah, Team Welt wird gecoacht von Agassi aus den USA. Weltranglistenpunkte werden hier nicht vergeben.