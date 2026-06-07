Prominente wie Rafael Nadal, Angelique Kerber und Carlos Alcaraz gratulieren Alexander Zverev zu seinem ersten Grand-Slam-Titel. Sogar der Bundeskanzler meldet sich zu Wort.

Paris (dpa) - Nach seinem Sieg bei den French Open erhielt Tennisstar Alexander Zverev zahlreiche Glückwünsche von Prominenten. Bundeskanzler Friedrich Merz meldete sich via X zu Wort. «Was für ein außergewöhnlicher Erfolg! Herzlichen Glückwunsch zum großartigen Sieg bei den French Open und zum ersten Grand-Slam-Titel», schrieb der CDU-Politiker. «Diese starke Leistung begeistert ein ganzes Land.»

Auch der Rekordsieger von Roland Garros, Rafael Nadal, verneigte sich mit Worten. «Das ist nach all der harten Arbeit und der Hartnäckigkeit absolut verdient. Du hast deinen ersten Grand-Slam-Titel so lange gejagt», schrieb der Spanier auf X. Und der entthronte Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr verletzt nicht antreten konnte, postete ein Bild von Zverev mit der Trophäe und schrieb dazu: «Du hast es verdient!»

Angelique Kerber, die in ihrer Karriere selbst drei Grand-Slam-Turniersiege feiern durfte, meldete sich mit einer Instagram-Nachricht: «Herzlichen Glückwunsch, Sascha! Du hast es geschafft!» Und der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Müller postete in den sozialen Medien seine Reaktion nach dem Sieg - und die fiel emotional aus: «Come on, Sascha! Wow! Yes!»