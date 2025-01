Das war 2024: Kreis Kreuznach 900 Jahre alt: Chorherrenstift in Pfaffen-Schwabenheim 02.01.2025, 00:00 Uhr

i Das Festhochamt in Erinnerung an den Einzug der Chorherren vor rund 900 Jahren wird im April festlich gestaltet. Josef Nürnberg

900 Jahre Augustinerchorherrenstift in Pfaffen-Schwabenheim: Das besondere Jubiläum wird in der rheinhessischen Gemeinde auch besonders zelebriert. Zum Festhochamt kommt Propst Maximilian Korn aus Regensburg und feiert mit den Gläubigen.

Mit einem Festhochamt feiert am 21. April die katholische Gemeinde Pfaffen-Schwabenheim die Gründung ihres Augustinerchorherrenstifts vor 900 Jahren. Dazu reist hoher Besuch an: Propst Maximilian Korn aus St. Michael Paring bei Regensburg kommt in die Gemeinde.

