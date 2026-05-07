Ausblicke, fordernde Anstiege und kaum Infrastruktur: Dieser neue Weitwanderweg in der Schweiz ist herausfordernd.

Flims (dpa/tmn) – In den Bündner Alpen in der Schweiz gibt es einen neuen Weitwanderweg mit anspruchsvollen Passagen für geübte Wanderer. Er heißt Senda Sursilvana Alpina und verläuft über gut 82 Kilometer von Trun bis Flims durch die Bergwelt des Kantons Graubünden.

Auf der Tour bieten sich Panoramablicke auf markante Gipfel wie den Oberalpstock (3.328 m) oder den Tödi (3.613 m), man passiert Bergdörfer wie Pigniu und Alpseen wie den Lag da Pigniu. Die Wanderung ist auf sechs Etappen aufgeteilt, 5.485 Aufstiegsmeter müssen bewältigt werden.

Für die Tour, die auch Kletterstellen beinhaltet, sollte man trittsicher und gut trainiert sein, rät die örtliche Tourismusorganisation. Die Plätze auf den Hütten entlang des Senda Sursilvana müssten rechtzeitig reserviert werden, weil diese begrenzt seien, heißt es auf der Website zum Wanderweg. Von den Hütten abgesehen gebe es entlang der Route kaum Infrastruktur.