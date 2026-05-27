Im Januar erfolgte der Startschuss für den neuen Fußball-Podcast der Rhein-Zeitung. Unsere Reporter Jona Heck, Lukas Erbelding und Moritz Hannappel sind die Gesichter hinter den Stimmen der „SpoRZfreunde“. Wie sind die ersten Monate verlaufen?

Tausende Ideen, monatelange Planung, stundenlange Vorbereitung – und dennoch hieß es am Ende: „Wir reden jetzt einfach drauf los.“ Am 19. Januar dieses Jahres ging unser neuer Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“ mit der ersten Folge auf allen Kanälen online. Meine Reporterkollegen Moritz Hannappel und Lukas Erbelding und ich waren schon lange vor dem Startdatum in den Planungen rund um einen Podcast, der den Sport in unserer Region behandelt. Nachdem unser Podcast-Profi Christian Mack die erste Folge fertiggeschnitten und unser Fotograf Kevin Rühle uns in Fußballtrikots abgelichtet hatte, bestimmten Aufregung, Nervosität und die Frage „War das überhaupt gut?“ die Gemütszustände unserer Reporter.

Auf diese Frage haben sie auch nach zahlreichen, weiteren Podcast-Aufnahmen noch keine Antwort. In einem Raum mit Mikrofon und Kopfhörern unterhält man sich über die schönste Nebensache der Welt – den Fußball. Das klingt nicht nur nach Spaß und Freude. Mittlerweile lässt sich sagen: Das ist es auch!

i Jona Heck, Rhein-Zeitung Kevin Rühle

Für uns drei Reporter waren die ersten Folgen ein Herauskommen aus der Komfortzone. Weg vom Schreibtisch, weg von den geschriebenen Texten und rein ins Reden. Perfekt sind unsere Sport-Podcaster mit Sicherheit nicht. Hier verhaspelt man sich mal, da trinkt man mal einen Schluck Wasser während der Aufnahme zu laut. Allerdings sind wir mit Herzblut dabei, auf der ständigen Suche nach spannenden Themen. Wir versuchen, so viele Menschen in unserer Region zu erreichen und anzusprechen, wie es eben geht.

Nach mehreren Folgen wurde uns dann klar: Mit jeder Aufnahme werden wir routinierter, sicherer und redegewandter. Vor allem aber sind wir dankbar. Dankbar für die Chance, den Podcast in dieser Form machen zu dürfen. Und dankbar für jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin. Abschließend lässt sich sagen: Wir lieben es, die Geschichten und Momente aus dem regionalen und gleichzeitig schönsten Fußball mit euch zu teilen.

Lukas Erbelding

Moritz Hannappel

Jona Heck Neuer Podcast „SpoRZfreunde“ Was den Hachenburger Pils-Cup so besonders macht Die Podcast-Familie der RZ erhält Zuwachs: Im Format „SpoRZfreunde“ beleuchten wir das sportliche Geschehen in der Region. Folge eins blickt auf den Hachenburger Pils-Cup, einem Hallenfußball-Turnier, das nicht nur im Westerwald Kultstatus genießt.

Der Autor

Jona Heck, Jahrgang 2002, hat von 2021 bis 2024 Sportjournalismus & Sportmarketing (B.A.) in Köln studiert. Seine Anfänge bei der Rhein-Zeitung hatte der leidenschaftliche Fußballer, der unter anderem für den VfB Wissen in der Rheinlandliga spielte, als freier Mitarbeiter im Regionalsport des Kreises Altenkirchen. Zuvor absolvierte er das Pflichtpraktikum während seines Studiums beim Sport-Informations-Dienst in Köln. Im Januar 2025 hat er schließlich ein Volontariat bei der Rhein-Zeitung begonnen, wo er neben kurzen Einblicken in den Lokal- und Onlinejournalismus vor allem im Regionalsport tätig ist. Darum ist er Journalist geworden: „Der regionale Sport immer noch der schönste Sport, da man die Menschen einfach kennt. Welcher Fan guckt nicht gerne Sport, bei Bratwurst und den klassischen Sportplatz-Gesprächen? Das ist das, was den Sport ausmacht!“