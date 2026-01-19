Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder so weit: Der Hachenburger Pils-Cup wird erneut zahlreiche Zuschauer in die Rundsporthalle locken. Das Hallenfußball-Turnier wurde 1992 ins Leben gerufen und genießt vor allem im Westerwald, aber auch darüber hinaus Kultstatus. 40 Mannschaften aus der erweiterten Region, ob aus höheren Klassen oder aus den Kreisligen, werden von Freitag bis Sonntag um den begehrten Titel spielen.
Doch was macht das Turnier in Hachenburg eigentlich so einzigartig? In der ersten Folge unseres neuen Podcast-Formates „SpoRZfreunde“ hat sich unser Sportreporter Moritz Hannappel mit Stefan Freisberg unterhalten, der den Pils-Cup seit vielen Jahren aktiv als Hallensprecher begleitet und entsprechend einige Anekdoten auf Lager hat.
Die Podcast-Folge ist hier auf rhein-zeitung.de sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!