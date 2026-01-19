Die Podcast-Familie der RZ erhält Zuwachs: Im Format „SpoRZfreunde“ beleuchten wir das sportliche Geschehen in der Region. Folge eins blickt auf den Hachenburger Pils-Cup, einem Hallenfußball-Turnier, das nicht nur im Westerwald Kultstatus genießt.

Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder so weit: Der Hachenburger Pils-Cup wird erneut zahlreiche Zuschauer in die Rundsporthalle locken. Das Hallenfußball-Turnier wurde 1992 ins Leben gerufen und genießt vor allem im Westerwald, aber auch darüber hinaus Kultstatus. 40 Mannschaften aus der erweiterten Region, ob aus höheren Klassen oder aus den Kreisligen, werden von Freitag bis Sonntag um den begehrten Titel spielen.

Doch was macht das Turnier in Hachenburg eigentlich so einzigartig? In der ersten Folge unseres neuen Podcast-Formates „SpoRZfreunde“ hat sich unser Sportreporter Moritz Hannappel mit Stefan Freisberg unterhalten, der den Pils-Cup seit vielen Jahren aktiv als Hallensprecher begleitet und entsprechend einige Anekdoten auf Lager hat.

i Die Reporter (von links) Lukas Erbelding Moritz Hannappel und Jona Heck berichten im Podcast "SpoRZfreunde" fortan regelmäßig vom Sportgeschehen in der Region. Kevin Rühle

Die Podcast-Folge ist hier auf rhein-zeitung.de sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!