8-Jähriger alleine im Zug - Bundespolizei hilft

Bad Ems / Koblenz (ots) - Ein 8-jähriger Junge ist am Mittwochmittag offensichtlich unbemerkt und ohne seinen Vater in einen Zug eingestiegen.





Wie die Bundespolizei berichtet, stieg der 8-Jährige in Bad Ems in einen Richtung Koblenz abfahrbereiten Zug.

Die sofort informierte Bundespolizei nahm den kleinen Jungen im Hauptbahnhof Koblenz in Empfang. Der Vater erreichte kurze Zeit später die Wache, wo er seinen Sohn glücklich in die Arme nahm.



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