Trier
45 Tage Haft: Bundespolizei Trier nimmt gesuchten Dieb fest
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Anlässlich der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier am Sonntagmittag einen ausweislosen Moldauer auf der BAB 64 fest.



Der zuvor aus Luxemburg unerlaubt eingereiste Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls gesucht.

Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 45-tägigen Haftstrafe in die örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden nach Verbüßung der Haftstrafe eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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