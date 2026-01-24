Australian Open
400. Grand-Slam-Sieg für Novak Djokovic
Novak Djokovic sammelt weiter eine Bestmarke nach der anderen. Auch sein Drittrundensieg in Melbourne war gleich in mehrerer Hinsicht ein besonderer.

Melbourne (dpa) – Novak Djokovic hat mit dem Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open eine weitere Bestmarke aufgestellt. Das 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp war der 400. Sieg des 38 Jahre alten Serben bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Eine Zahl, die bislang noch kein Tennisspieler erreicht hat.

In Melbourne war es der 102. Sieg von Djokovic – so viele schaffte bislang nur Roger Federer. Der Rekord-Grand-Slam-Champion aus Serbien zog zum 70. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier ins Achtelfinale ein. Damit übertrumpfte Djokovic seinen langjährigen Rivalen Federer, dem das 69 Mal in seiner Karriere gelungen war.

Nach dem Sieg gegen van de Zandschulp richtete Djokovic eine kleine Kampfansage an die derzeit die Tennis-Szene dominierenden Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. «Ich lasse die Jungs für ihr Geld rennen. Ich bin noch da. Alcaraz und Sinner sind die besten Spieler der Welt. Aber wenn du den Platz betrittst und der Ball rollt, kann alles passieren», sagte Djokovic.

