Ausblick über dem Abgrund: Die neue Aussichtsplattform «Baugur Bjólfs» in Ost-Island ist kreisrund und bietet einen Rundumblick über Fjord und Atlantik.

Seyðisfjörður (dpa/tmn) – Schroffe Berghänge, ein Fjord und der Nordatlantik – hier kann der Blick weit über die isländische Landschaft schweifen. In Ostisland hat eine neue Aussichtsplattform namens «Baugur Bjólfs» eröffnet, wie Visit Iceland berichtet.

Der Rundweg ist 100 Meter lang und schmiegt sich an den rund 650 Meter hohen Berg Bjólfur. Ein Teil davon ragt über den Abgrund hinaus. Die Form ist den silbernen Ringen nachempfunden, die Wikingerfürsten einst als Grabbeigaben bekamen.

Wie Sie die Aussichtsplattform erreichen

Die ringförmige Konstruktion aus Sichtbeton, Edelstahl und Lärchenholz befindet sich oberhalb des Küstenstädtchens Seyðisfjörður. Von dort führt eine Schotterstraße zum Hauptparkplatz. Vom da geht es zu Fuß weiter. Der Weg dauert etwa 15 Minuten.

Tipp: Für die Anreise werden Fahrzeuge mit Vierradantrieb empfohlen. Vorher am besten die Straßen und Wetterbedingen online bei safetravel.is prüfen.

Der Rundweg ist öffentlich zugänglich, barrierefrei und verfügt über eine durchgehende Sitzbank. Gäste mit Einschränkungen können direkt zur Aussichtsplattform fahren.