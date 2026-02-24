28-facher Betrug - Bundespolizei Trier nimmt 30-Jährigen fest

Gegen den im Saarland wohnhaften 30-Jährigen lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgericht Worms vor.



Ihm wird vorgeworfen, im Zeitraum November 2021 bis März 2022 in 28 Fällen Betrug begangen zu haben. Er bestellte diverse Waren bei Online-Shops unter Verwendung verschiedener E-Mail-Adressen und unterschiedlicher Vornamen. Daraus resultierte ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der anberaumten Hauptverhandlung war er ohne Entschuldigung ferngeblieben.



Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahgelegene

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



