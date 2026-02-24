Trier
28-facher Betrug - Bundespolizei Trier nimmt 30-Jährigen fest
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Im Stadtgebiet Trier nahm die Bundespolizei in der Nacht zu Sonntag einen mehrfach gesuchten Betrüger fest.

Lesezeit 1 Minute

Gegen den im Saarland wohnhaften 30-Jährigen lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgericht Worms vor.

Ihm wird vorgeworfen, im Zeitraum November 2021 bis März 2022 in 28 Fällen Betrug begangen zu haben. Er bestellte diverse Waren bei Online-Shops unter Verwendung verschiedener E-Mail-Adressen und unterschiedlicher Vornamen. Daraus resultierte ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der anberaumten Hauptverhandlung war er ohne Entschuldigung ferngeblieben.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahgelegene
Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren