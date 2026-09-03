Jan-Lennard Struff kann in New York seinen Erfolg aus dem Vorjahr nicht wiederholen. Zu viele Fehler kosten ihn den Sieg.

New York (dpa) – Jan-Lennard Struff hat bei den US Open nach starkem Kampf den Einzug in die dritte Runde verpasst. Der 36 Jahre alte Warsteiner unterlag dem favorisierten Argentinier Francisco Cerundolo mit 7:5, 5:7, 6:4, 2:6, 3:6 und erlaubte sich dabei zu viele Fehler. Damit konnte Struff nicht sein bestes Karriere-Resultat beim Grand-Slam-Turnier in New York wiederholen, damals hatte er das Achtelfinale erreicht.

Becker-Lob für Struff

Mitte des vierten Satzes musste Struff am getapten rechten Fuß behandelt werden, im entscheidenden Durchgang hatte der Tennis-Profi sich aber offenbar wieder erholt. Dennoch kassierte er das vorentscheidende Break zum 3:4 und konnte die Partie nicht mehr drehen. Insgesamt leistete sich Struff 16 Doppelfehler – zu viele im Duell mit dem an Nummer 24 gesetzten Cerundolo.

«Er war der bessere Spieler in der zweiten Hälfte des Matches, er hat verdient gewonnen. Aber Kompliment auch an Struffi, mit 36», lobte TV-Experte Boris Becker bei sporteurope.tv.

Struff nicht für Davis Cup nominiert

Struff war während der US Open vorerst nicht für die Davis-Cup-Zwischenrunde des deutschen Teams gegen Kroatien am 19. und 20. September im westfälischen Halle berufen worden. «Natürlich war es nicht so ein gutes Gefühl, zu hören, dass ich nicht dabei bin», sagte Struff in New York. «Ich wäre schon gerne dabei gewesen, aber wir haben momentan auch gute Spieler und ein gutes Team.»

Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann erhielten neben Alexander Zverev den Vorzug von Teamchef Michael Kohlmann. Bei einer Absage könnte Struff aber doch noch dabei sein.

In New York wurde Struff von seinem Weggefährten Oscar Otte gecoacht. «Wir verstehen uns super, sind ungefähr im gleichen Alter», sagte der Sauerländer über die Zusammenarbeit. «Wir hatten immer eine gute Zeit. Ich freue mich, dass er dabei ist und er mir Input geben kann.»