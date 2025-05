14-Jähriger in NRW getötet – 17-Jähriger tatverdächtig

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Menden in Nordrhein-Westfalen ermittelt eine Mordkommission. Dringend tatverdächtig sei ein 17-Jähriger, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.