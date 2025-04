Bundesliga-Anwärter Magdeburg will den Druck auf das Spitzenduo aus Köln und Hamburg erhöhen. Doch Hertha macht den Spielverderber und setzt seine Serie fort.

Berlin (dpa) – Der 1. FC Magdeburg hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg gepatzt und muss nach dem Remis bei Hertha BSC um Relegationsplatz drei zittern. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz musste sich im Olympiastadion mit einem 1:1 (1:1) zufriedengeben und könnte am Samstag von Elversberg, Paderborn oder Düsseldorf überholt werden. Die Hauptstädter blieben im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und haben den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Lubambo Musonda (44. Minute) brachte die Magdeburger vor 62.057 Zuschauern in Führung. Linus Gechter (45.+2) köpfte die Hertha quasi im Gegenzug zum Ausgleich.

Gechter erst fehlerhaft, dann eiskalt

Nach einem offenen Schlagabtausch in den ersten Minuten und Großchancen auf beiden Seiten übernahmen die Gäste die Spielkontrolle. Vor allem Innenverteidiger Marcus Mathisen hätte sein Team mehrmals zur Führung köpfen können. Weil Berlins Gechter zu zaghaft verteidigte, konnte Musonda leicht abgefälscht ins rechte Eck schießen. Nach einem Freistoß von Michael Cuisance machte der Berliner Abwehrspieler seinen Fehler schnell wieder gut.

Nach der Pause hatte der FCM zunächst die besseren Chancen und die Hausherren waren fast nur noch im Verteidigungsmodus. Tjark Ernst im Tor der Herthaner machte allerdings ein gutes Spiel und verhinderte den erneuten Rückstand. Florian Niederlechners Einwechslung brachte neuen Schwung ins Spiel der Berliner, aber nicht den Siegtreffer.