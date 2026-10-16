1.000 Euro Spende - Bundespolizei Trier unterstützt die Trierer Tafel

Im Rahmen des 25. Internationalen Vergleichsschießens der Bundespolizeiinspektion Trier am 10. September 2026 wurde erneut ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt: Mit dem diesjährigen Spendenerlös in Höhe von 1.000 Euro wird die Arbeit der Trierer Tafel des Sozialdienstes katholischer Frauen e. unterstützt. Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Trier, Polizeidirektor Lucas Bauer, betonte bei der symbolischen Übergabe des Spendenschecks an Frau Regina Bergmann (Vorstand SkF Trier e. ) das wichtige Engagement der vielen Haupt- und Ehrenamtlichen: "Mit unserer Spende möchten wir dazu beitragen, die wertvolle Arbeit der Trierer Tafel zu sichern und denen zu helfen, die durch schwierige Zeiten gehen müssen.

Trier (ots) -



Im Rahmen des 25. Internationalen Vergleichsschießens der Bundespolizeiinspektion Trier am 10. September 2026 wurde erneut ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt: Mit dem diesjährigen Spendenerlös in Höhe von 1.000 Euro wird die Arbeit der Trierer Tafel des Sozialdienstes katholischer Frauen e. V. unterstützt.



Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Trier, Polizeidirektor Lucas Bauer, betonte bei der symbolischen Übergabe des Spendenschecks an Frau Regina Bergmann (Vorstand SkF Trier e. V.) das wichtige Engagement der vielen Haupt- und Ehrenamtlichen: "Mit unserer Spende möchten wir dazu beitragen, die wertvolle Arbeit der Trierer Tafel zu sichern und denen zu helfen, die durch schwierige Zeiten gehen müssen."



Die Trierer Tafel ist auf Spenden angewiesen, um laufende Kosten wie Transport, Fahrzeuge, Mieten und die Bereitstellung von Lebensmitteln für bedürftige Familien und Einzelpersonen in der Region zu finanzieren.



Foto: Polizeihauptkommissarin Anna Pfeil (Leiterin des Schießens),

Fr. Regina Bergmann (Vorstand SkF Trier e. V.), Polizeidirektor Lucas Bauer (Leiter Bundespolizeiinspektion Trier)



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