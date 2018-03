Zwei Routiniers sind verletzt – SVG eröffnet die neue Saison

Den Saisonauftakt werden die Fußballer des SV Gonsenheim ohne ihren Trainer bewältigen müssen. Der Grund ist triftig: Aydin Ay heiratet – "aber ich habe volles Vertrauen in die Jungs, dass sie auch ohne mich erfolgreich in die Runde starten werden", sagt er.

Sollte der SV Gonsenheim in Saarbrücken einen Elfmeter zugesprochen bekommen, wird Dennis Kirn ihn sicher nicht schießen. Der Defensivmann fällt wegen einer im letzten Testspiel erlittenen Knieverletzung aus. Foto: Harry Braun

Kotrainer Niels Magin soll das Team am Samstagnachmittag beim 1.FC Saarbrücken II zum Sieg coachen (Anstoß: 15.30 Uhr). "Wir haben uns bestmöglich auf diese Saison vorbereitet", sagt Ay, "aber das ist jetzt Makulatur. Wichtig ist, was am Samstag passiert. Danach wissen wir, ob wir für die neue Runde bereit sind."

Schon vor dieser Partie wissen sie in Gonsenheim, dass der Einstieg in die dritte Oberligasaison nicht einfach werden wird. Noch einmal eine solche Vorrunde hinzulegen wie 2011/12, als der SVG dem FC Homburg hautnah auf die Pelle gerückt war und erst in der Rückrunde einen – dann aber gewaltigen – Einbruch erlebte, erscheint utopisch. "Das ist auch nicht unbedingt unser Ziel", sagt der Trainer. Ein guter Mittelfeldplatz wäre für ihn und seine Mitstreiter schon in Ordnung.

Bereicherungen fürs Team

Abgegeben haben die Gonsenheimer Rufat Dadachev; der Torjäger wechselte zum 1.FC Kaiserslautern und ist der zweite Kicker nach Masahito Noto im Sommer vorigen Jahres, der es vom Wildpark zu einem Regionalligisten schaffte. Zum Verbandsligisten TSV Schott ist Abwehrmann Nenad Simic gegangen.

Neben zahlreichen Jugendlichen aus den eigenen Reihen sind für die Defensive Jan Hoengen vom Regionalligisten SC Idar-Oberstein und für die Offensive Philipp Schrimb, der zuletzt für Oberligaabsteiger Alemannia Waldalgesheim aktiv war, gekommen. Zwei Bereicherungen fürs Team, wie Ay betont.

Doch in der Woche vor dem ersten Meisterschaftsspiel ereilten den SVG noch zwei Hiobsbotschaften: Dennis Kirn, der sich vorigen Sonntag beim Test in Weisenau am Knie verletzt hatte, wird laut Ay mindestens noch zwei Wochen ausfallen – was um so schmerzhafter ist, als auf seiner defensiven Position bereits Niels Magin für die nächsten drei Monate nicht einsatzfähig sein wird. Und Kapitän Jan Itjeshorst droht wegen einer schmerzhaften Kapselverletzung am Sprunggelenk eine sechswöchige Pause. "Das ist eine extrem ärgerliche Situation", sagt Aydin Ay. "Wir müssen abwarten, wie unsere junge Mannschaft den Ausfall zweier Routiniers wegsteckt."

Eigenes Spiel durchsetzen

Ungeachtet dessen gehe es in Saarbrücken darum, von Beginn an das eigene Spiel durchzusetzen. "Beim Saisonstart ist immer schwer einzuschätzen, wo man steht", sagt Ay. Im Fall der FCS-Amateure sei dies noch schwieriger, da die Saarländer ja auch auf Personal aus dem Drittligakader zurückgreifen können. "Aber in jedem Fall haben sie eine gute Truppe."

Ay selbst hofft, hinterher von Kotrainer Magin zu erfahren, dass die Gonsenheimer selbstbewusst nach vorne gespielt und sich mit einigen gelungenen Aktionen in der Anfangsphase genügend Selbstbewusstsein für einen gelungenen Saisonauftakt geholt zu haben.

Peter H. Eisenhuth