Zum Auftakt mehr Glück als in der gesamten Vorsaison

Landesligist Fortuna Mombach freut sich über einen 2:1-Sieg gegen den ASV Fußgönheim, weil drei Punkte nun mal drei Punkte sind.

Erzielte das erste Saisontor für Fortuna Mombach: Serkan Akinci (l.) köpfte gegen den ASV Fußgönheim nach einer Ecke von Fatmir Pupalovic in der 22. Minute das 1:0.

Foto: Bernd Eßling

Über den Ausgang dieser Partie gab es wohl keine zwei Meinungen. "Heute", sagte ein heimischer Akteur beim Verlassen des Spielfelds zu einem Mannschaftskollegen, "heute hatten wir mehr Glück als in der gesamten vorigen Saison." Sein Trainer mochte da nicht widersprechen. "Aber letztes Jahr", sagte Thomas Eberhardt, "hatten wir auch gar kein Glück gehabt. Da hätten wir ein solches Spiel verloren." Weil aber die Landesligabegegnung zwischen Fortuna Mombach und dem ASV Fußgönheim den Auftakt zur Landesligarunde 2012/13 darstellte, durften sich Eberhardt und seine Mannschaft über einen 2:1 (2:1)-Sieg freuen.

Dass es für den Titelkandidaten eine wackelige Angelegenheit werden könnte, hatte sich noch vor der Pause angedeutet. Nach einem Fußgönheimer Freistoß aus dem Halbfeld herrschte Verwirrung in der Mombacher Abwehr, und Nils Nebel nutzte das Durcheinander, um aus zwei Metern den Anschlusstreffer zu erzielen.

Ärgerlich daran war nicht nur das Zustandekommen, sondern auch der Zeitpunkt – die Nachspielzeit der ersten Halbzeit war bereits zwei Minuten alt. Eine Zugabe, für die vor allem die Gäste viel getan hatten. Nach dem Mombach Führungstor, dass Serkan Akinci nach einer Ecke von Fatmir Pupalovic auf den kurzen Pfosten per Kopf gelungen war (22.), verlegten sich die Pfälzer auf vielen kleine und größere Fouls. Ein Vorgehen, das auf zweierlei Weise Erfolg hatte: Zum einen war der Spielfluss der bis dahin überlegenen Mombacher dahin, weil sie kaum noch einen Angriff ausspielen konnten. Zum anderen sprang dabei eben besagte Nachspielzeit heraus.

Einmal noch war es den Gastgebern zuvor jedoch gelungen, vors Fußgönheimer Tor zu kommen: Als die Gäste-Verteidiger Daniel Brenner und Christian Schäfer sich gegenseitig aus dem Weg räumten, zog Igor Heizmann mit dem Ball davon, blieb im Strafraum zunächst an einem Gegenspieler hängen, gelangte aber noch einmal an den Ball und drosch ihn zum 2:0 ins Netz (42.).

Hatten die Mombacher zu Beginn der Partie noch einige gefährliche Angriffe aufgezogen, kamen sie nach dem Seitenwechsel zu exakt einer Torchance, einem Kopfball von Grzegorz Szymaniak, den ein Fußgönheimer vor der Linie entschärfte. Ansonsten spielten sich die sehens- und nennenswerten Torraumszenen durchweg auf der anderen Seite ab, wo Schlussmann Pasquale Patria mit einigen starken Paraden den Vorsprung verteidigte. Und wo die Gäste im Abschluss zu unpräzise waren. Alleine zwischen der 83. Minute und dem Abpfiff flogen vier brandgefährliche Freistöße in Patrias Richtung; zweimal reagierte der Keeper glänzend, zweimal war er machtlos, aber im Glück.

"Das hätte auch Unentschieden enden können", sagte Thomas Eberhardt hinterher und musste angesichts dieser Untertreibung selbst ein bisschen lachen. Zufrieden war der Fortuna-Trainer dennoch. "Nicht mit dem Spiel, aber mit dem Ergebnis."

Allerdings hatten ihm auch noch Ljubo Dragun und Michael Steinemann gefehlt, "und dass auf dem Platz noch nicht alles funktioniert, ist am ersten Spieltag normal". So führte die Spielaufbauvariante, in der Diego Uhlig sich den Ball zwischen den breit stehenden Innenverteidigern abholt und nach vorne bringt, in ihren gelungenen Momenten zu flotten Spielzügen und gefährlichen Aktionen. Unterlief dem Mombacher Sechser jedoch ein Fehler (und die häuften sich von Mitte der ersten Halbzeit an), klaffte im Zentrum der Fortuna ein Loch, und die Abwehr brauchte lange, bis sie sich wieder sortiert hatte.

"Es geht immer noch besser oder schlechter", sagte Thomas Eberhardt. Er selbst sei ein optimistischer Mensch. "Deshalb glaube ich, dass es noch besser wird. "Aber heute freuen wir uns über einen glücklichen Sieg. Drei Punkte sind drei Punkte."

Peter H. Eisenhuth

FVgg Mombach 03: Patria – J. Eber-hardt, Huber (63. Scholtes), Falkou, Heizmann – Gündogdu (56. Borowski), Uhlig, Strohmeier – Pupalovic, Szymanek, Akinci (78. Tasci).