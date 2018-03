Zugänge schießen Eintracht Nahe Mitte in Runde drei

Kein Teaser vorhanden

Oftmals waren die Spieler des ASV Idar-Oberstein (gelbes Trikot) einen Schritt schneller als die Gäste vom TV Hettenrodt. Die Obersteiner entschieden ihre Zweitrundenpartie mit 4:2 für sich.

Foto: Manfred Greber

Spvgg Hochwald – SG Wildenburg/Hottenbach 2:3 (2:2). 200 Zuschauer sahen ein tolles Derby. Die Hausherren zeigten eine starke Leistung und hatten den Favoriten am Rande einer Niederlage. Rafal Plottka schoss die Gäste zweimal in Front (5., 43.), Mathias Währisch hatte jeweils die passende Antwort parat (40./Foulelfmeter, 45.). Zehn Minuten vor Abpfiff nutzte Markus Stumm einen Fehler in Hochwalds Defensive eiskalt zum Sieg.

FV Eckersweiler – SV Buhlenberg 2:3 (2:0). Ein Eigentor von Pascal Kurz (38.) sowie Kevin Schuberts Treffer (45.) brachten die Gastgeber in eine gute Ausgangsposition. Nach dem Wechsel versuchte der FVE, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Felix Koschmidder (52.) und Felix Nauert (67.) durchkreuzten den Plan. Zum Pechvogel avancierte Eugene Southard, der in der 80. Minute per Eigentor die unglückliche Niederlage besiegelte.

ASV Idar-Oberstein – TV Hettenrodt 4:2 (3:1). Der ASV machte bereits im ersten Durchgang alles klar. Fabian Petry (5.) und Christopher Messer (10., 38.) zeichneten für die Tore verantwortlich. Dirk Franzmann besorgte den Anschlusstreffer (23.). Der zweite Abschnitt war ausgeglichener, wenngleich der TVH nach Valera Khvosts Tor geschlagen war (55.). Franzmanns zweiter Streich war nicht mehr als Ergebniskosmetik (67.).

Eintracht Nahe Mitte – FC Bärenbach 2:0 (1:0). Die Verantwortlichen der Eintracht bewiesen ein gutes Händchen in der Sommerpause. In Björn Schuck (22.) und Pascal Knapp (72.) netzten zwei Neue. Christopher Ulrich erlebte die Top-Leistung der Gastgeber ab der 68. Minute unter der Dusche. Der Bärenbacher sah Gelb-Rot.

SV Bundenbach – Spvgg Nahbollenbach n.V. 4:5 (3:3, 1:2). Ein gutes und ereignisreiches Spiel fand nach 120 Minuten seinen verdienten Sieger. Die Nahbollenbacher waren das spielerisch reifere Team, gleichwohl gelang es dem SVB, die Partie offen zu gestalten. Die Torfolge: 1:0 Florian Weber (4.), 1:1 Christian Sommer (20.), 1:2 Daniel Dalheimer (23., FE), 1:3 Marcel Schmidt (67.), 2:3, 3:3, 4:3 Christoph Kauer (71., 80., 93.), 4:4 Heiko Lenz (94.), 4:5 Sommer (110.).

SG Bergen/Berschweiler – SC Kirn-Sulzbach 1:0 (0:0). Oswald Bereczky entschied ein faires Derby (72.). Bernd Schwarz im Gästetor reagierte einige Male stark. Die Hausherren siegten verdient, wenngleich das goldene Tor glücklich fiel. Jan Schüßler