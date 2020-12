Koblenz

Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt eines roten VW Golf GTI (Bj.2006)in Koblenz-Güls

Am Sonntag dem 20. Dezember 2020 wurde eine Polizeistreife in der Moselweinstraße in Koblenz-Güls gegen 16 Uhr auf einen roten Golf aufmerksam, dessen hinteres Kennzeichen hochkant hinter der getönten Heckscheiben angebracht war.