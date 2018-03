Zell verliert ersatzgeschwächt, Wieber-Brüder vereint

Kein Teaser vorhanden

Die Zeller Neuen (von links Serdar Kahyaoglu, René Reinisch, Yeison Jimenez und Ismail Kahyaoglu) waren beim Test in Emmelshausen fast alle dabei. Nur der reaktivierte Reinisch fehlte. Ebenfalls neu in Zell ist Masseur Peter Gippert, der wie Coach Manfred Mähser aus Blankenrath kommt.

Foto: A. Benz – Alfons Benz

Das Tor für Zell erzielte David Peifer per Freistoß zum 1:0 schon nach zwei Minuten, danach drehten die Gastgeber das Spiel. Außer René Reinisch kamen alle drei Neuen zum Einsatz. Das soll auch am Wochenende so sein, denn Zell hat gleich zwei Vorbereitungsspiele vor der Brust: Heute Abend um 19 Uhr im Rahmen der Bücheler Sportwoche gegen den heimischen B-Ligisten. Und am Samstag um 17 Uhr beim Mosel-A-Ligisten SG Traben-Trarbach – zu dem nach Jimmy Wieber in der Vorsaison nun dessen Bruder David Wieber gewechselt ist. Der Pündericher kam vom Oberligisten FSV Salmrohr, wo er auch aufgrund von Verletzungen kaum spielte. Auch aktuell ist der jüngere der beiden Ex-Zeller am Knie verletzt. mb