Zell in Kell: Mähser kennt sich mit Sensationen aus

Kein Teaser vorhanden

Beim 3:3 im Härtetest beim A-Klässler SG Bremm (links mit Christopher Butzen) konnte die SG Zell nur phasenweise überzeugen. Am Mittwoch steht ein C-Ligist als Gegner auf der anderen Seite: Beim SV Kell sind die Moselaner um Kapitän Peter Klaus (Mitte) und Neuzugang Serdar Kahyaoglu klar favorisiert. Alles andere als ein Einzug in die zweite Pokalrunde wäre eine Blamage für Zell. Foto: Markus Kroth

80 Kilometer sind es mit dem Auto von Zell nach Kell, für die Mannschaft von Manfred Mähser steht heute Abend ein schöner Ritt gen Süden zur saarländischen Grenze an. Die Anreise dürfte beschwerlicher sein als die sportliche Aufgabe. Kell spielt in der C-Klasse des Kreises Trier/Saarburg und wurde dort in der Vorsaison Tabellendritter. Durch den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale qualifizierte sich Kell für den Rheinlandpokal.

Drei Spielklassen beträgt der Unterschied zu Bezirksligist Zell. Was soll da schiefgehen? "Sensationen gibt es immer wieder im Pokal", weiß Zells Trainer Manfred Mähser aus eigener Erfahrung. Die größte Sensation, die er selbst auf dem Sportplatz erlebt hat, ist mittlerweile 31 Jahre und 3 Tage her. "An den 5. August 1981 werde ich mich immer erinnern", sagt Mähser. Die SG Altlay/Hahn um den Spieler Mähser schlug damals als A-Ligist im Pokal den Oberligisten FSV Salmrohr mit 2:0. "Und das waren vier Klassen Unterschied, heute sind es nur drei", sagt Mähser, der aber eigentlich gar kein Understatement betreiben will: "Egal, welche Leute wir haben, und wie weit wir fahren müssen, es muss ein klarer Sieg her."

Fünf Akteure fallen Mähser in Kell aus. Die drei Köhler-Brüder gehören dazu. Jochen Köhler ist noch in Urlaub und fehlt auch beim Meisterschaftsauftakt am Samstag gegen Konz. Dann soll Tim Köhler (Probleme mit dem Zeh) wieder einsatzfähig sein. Der Jüngste der Köhlers, Fabian, befindet sich noch im Aufbautraining. Aus beruflichen Gründen fehlen Dini Hajdari und Christoph Brausch.

Die Neuzugänge Yeison Jimenez sowie die Kahyaoglu-Brüder Serdar und Ismail stehen dagegen in der Startelf. Vor Torwart Daniel Konrath sollen in der Kette (von links) Serdar Kahyaoglu, Peter Klaus, Özgür Akin und Michael Martel verteidigen. Im Mittelfeld spielen links Jimenez, rechts Ismail Kahyaoglu und im Zentrum Sascha Schmitz und David Peifer. Vorne sollen Tobias Lauterborn und Tim Kiesewetter für Tore gegen den C-Ligisten sorgen.

Die Form seiner Spieler schätzt Mähser so kurz vor dem Saisonstart als gut ein. Vor allem Schmitz, Klaus und auch Peifer machen ihm Freude. Letztgenanntem bescheinigt er einen "Quantensprung" gemacht zu haben. "David macht im zentralen Mittelfeld einen richtig guten Job", lobt Mähser vor dem Duell in Kell. bon