Zell: Im Ahbacher Finale geht es am Sonntag hoch her

Kein Teaser vorhanden

Hoch her wie hier gegen Bitburg dürfte es für die gelb gekleideten Zeller (von links mit Tobias Lauterborn und Peter Klaus) auch am Sonntag in Leudersdorf gehen, wenn es gegen Ahbach um den Klassenerhalt geht.

Foto: Alfons Benz

Fakt ist: Die letzten fünf Mannschaften steigen ab. Fünftletzter ist Zell, punktgleich (38) mit der Rheinlandliga-Reserve auf dem sechstletzten Rang. Da aber das Torverhältnis nicht zählt, müsste ein Entscheidungsspiel her, sollten beide am Wochenende gewinnen. Morbach II hat allerdings bei der SG Schoden ebenfalls keine leichte Aufgabe. Hinter diesen beiden Klubs lauern Ahbach und Bitburg mit jeweils 37 Zählern. Bitburg spielt zu Hause gegen Föhren. Das sieht auf dem Papier nach der leichtesten Aufgabe aus, allerdings stellen die Föhrener die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Diese Konstellation heißt für Zell, dass auch ein Remis reichen würde, falls Morbach verliert. Aber darauf will sich Mähser nicht verlassen: "Das Selbstvertrauen und die Sicherheit bei uns sind da. Wir spielen auf Sieg." Dennoch wird er versuchen, an Informationen von den anderen Plätzen zu kommen, vor allem dem in Irsch, wo Schoden sein Heimspiel austrägt. "Wir schicken nicht extra jemanden dahin, aber werden mit jemand Verlässlichem in Kontakt sein", verrät Mähser, der aber der Mannschaft nichts verraten wird: "Ich werde nichts mitteilen, ich will die Jungs nicht nervös machen. Ich bin jetzt 30 Jahre Trainer und das A und O ist es, Ruhe reinzubringen." Verlässlich sind übrigens auch seine Informationen über Ahbach. "Sie werden kämpfen ohne Ende, das wurde mir schon gesagt." Und das auf einem Untergrund auf dem Leudersdorfer Pfingstsportfest, der dem Zeller Coach nicht hundertprozentig schmeckt: "Hartplatz ist nicht unbedingt unser Terrain. Aber das ist egal, beide Mannschaften müssen darauf spielen. Wir wollen die drei Punkte holen."

Das tat Zell zuletzt beim 6:2 gegen Bitburg in beeindruckender Manier, vor allem spielerisch. "Und das, obwohl die Situation prekär ist", sagt Mähser nicht ohne Stolz. Vor allem seine Führungsspieler Peter Klaus, Özgür Akin und Sascha Schmitz machen ihm Spaß. "So habe ich in jedem Mannschaftsteil einen Kopf, aber auch alle anderen sind gut drauf." Personell sieht es also gut aus bei Zell vor dem Finale: Dini Hajdari, Peter Klaus und Tim Köhler zwickt zwar die Muskulatur, aber das dürfte bei so einem Spiel Makulatur sein. Heißt: Die SG fährt in Bestbesetzung nach Leudersdorf zum TuS. Und mit viel Zuversicht, dass eine insgesamt äußerst durchwachsene Saison nach dem Rheinlandliga-Abstieg noch ihr gutes Ende findet. Das würde auch die Verhandlungen mit möglichen Neuzugängen um einiges erleichtern. mb