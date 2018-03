Zeit der Improvisation soll bei Kastel 06 endgültig vorbei sein

Aus unserem Archiv

Es kann losgehen. Bei der FVgg Kastel 06 ist alles bereit für den Start in die dritte Saison in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Der einzige dringende Wunsch der Verantwortlichen In der Witz für diese Runde: Möge es nicht wieder so ein nervenaufreibendes Gewürge werden wie in den vorausgegangenen beiden Spielzeiten, in denen die Kasteler sich nach jeweils starkem Beginn in die Abstiegszone begaben.