Yamaguchi rettet dem Absteiger wichtigen Punkt

VfB Bodenheim und SVW Mainz trennen sich 0:0 – Gäste verschießen Elfmeter

Für die Bodenheimer Angreifer (vorne: Amin Ouachchen) kam zu wenig Verwertbares aus dem Mittelfeld, um das Tor des SVW Mainz (links: Christian Friedel) in Gefahr zu bringen. Deutlich mehr passierte am anderen Ende des Spielfeldes, aber VfB-Keeper Yo Yamaguchi hielt beim Landesliga-Derby das 0:0 fest.

Foto: Bernd Eßling

Der Tag hatte für den VfB Bodenheim gar nicht gut begonnen. Fußball-Abteilungsleiter Rüdiger Acker teilte Trainer Jockel Weinz am Morgen telefonisch mit, dass er bei der Saisonpremiere am Sonntagnachmittag nach einigen anderen Ausfällen auch auf Defensivmann Betim Bobaj verzichten musste. Beim Eintragen der Spieler in den elektronischen Bericht leuchtete als Freigabedatum des Neuzugangs der 18. August auf. Möglicherweise nichts als ein Irrtum, "aber wir mussten auf Nummer sicher gehen", sagte Weinz.

Reine Spekulation, wie das Auftaktspiel der Fußball-Landesliga Ost gegen den Nachbarn SVW Mainz ausgegangen wäre, hätten die Bodenheimer nicht diesen und einige andere Verluste in der Partie zu vermelden gehabt. Doch der Verbandsligaabsteiger war nach 90 interessanten, aber torlosen Minuten das glücklichere Team, als das Schiedsrichtergespann das Spiel beendete. Nicht zuletzt deshalb, weil die Weisenauer wenige Minuten zuvor vom Elfmeterpunkt die große Chancen verpasst hatten, sich einen durchaus verdienten Auftakt-Dreier abzuholen. Kapitän Ralf Hoffmann schoss den Strafstoß nach Foul von Philip Krichten an Bastian Krummeck jedoch so schwach, dass VfB-Torwart Yo Yamaguchi den Ball fast unvermeidlich hatte, nachdem er sich für die richtige Ecke entschieden hatte (87.).

So war es nicht einmal die größte Tat, durch die der neue Keeper der Bodenheimer zum Garanten für den Punktgewinn wurde. Noch nach dem Elfer packte der Japaner eine geradezu heroische Parade aus, als SVW-Mittelfeldmann Dennis Hassemer aus 18 Metern abzog und eine Granate auf den Weg schickte, die genau in den linken oberen Winkel gepasst hätte. Aber Yamaguchi fischte sich auch diesen Ball, nachdem er während der zweiten Halbzeit zwei Mal Abschlüsse von Max Sutor (55.) und Claudius Neusser (73.) aus kurzer Distanz durch geschicktes Verkürzen der Winkel abwehren konnte.

"Wir haben heute den besseren Fußball gespielt und in der zweiten Halbzeit die größeren Chancen gehabt, leider dies aber nicht durch die verdienten Punkte gekrönt", sagte SVW-Trainer Patrick Bieger, der in der Schlussphase ein Déjà-vu erlebte. Wie schon im Testspiel gegen den SV Gonsenheim musste er Innenverteidiger Christian Stieg wegen einer Verletzung aus der Partie nehmen, ohne ihn ersetzen zu können. Im 4-4-1 versuchte Bieger die Unterzahlsituation zu meistern. Dass sogar noch ein kleiner Schlussspurt gelang, der die Bodenheimer fast noch überrollt hätte, registrierte Bieger natürlich zufrieden. Da sah er über den verpassten Dreier locker hinweg.

Bei den Bodenheimern fiel nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunden mit viel Tempo und Mut zur Offensive auf beiden Seiten immer mehr auf, dass die Spitzen des VfB, mit Amin Ouachchen, Norman Loos sowie Moritz Hedderich eigentlich Erfolg versprechend besetzt, in der Luft hingen. "Meine Leistungsträger haben heute ihre Level nicht erreicht", sagte Jockel Weinz und verzichtete darauf, auf seine Mittelfeldreihe weiter einzugehen.

Er erfreute sich lieber daran, wie er und seine Jungs die Krisen überwanden, die während der Partie in der Abwehrkette auftauchten: Simon Riebel verletzte sich noch vor der Pause am Knie, sein Ersatz Malte Scholz musste schon nach einer guten Stunde wegen Adduktorenproblemen ebenfalls wieder vom Platz. Weinz warf U 19-Spieler Tobias Kerz ins Rennen und erfreute sich eines, nach kurzem nervösen Wackler soliden Parts der Drittbesetzung. Vor allem aber Alan Ates, den Weinz eigentlich im Mittelfeld einsetzen will, hielt die Kette 90 Minuten lang zusammen. "Die Lücke zwischen unseren beiden Ketten war zu groß, die Weisenauer konnten so im Mittelfeld Überzahl erzeugen, indem die Angreifer sich zurückfallen ließen", erklärte er sich das Übergewicht des SVW bei den Chancen eher aus dem mangelnden taktischen Verhalten vor allem seines Mittelfeldes.

Insgesamt konnte Weinz mit seinem Punktspieldebüt unter den gegebenen Bedingungen durchaus zufrieden sein. Und im Tor, weiß er nach diesem Spiel, hat der VfB vielleicht sogar ein Luxusproblem, denn eigentlich schätzt er Yamaguchi und Ruben Ragg gleichwertig ein und wird sie in den kommenden Wochen auch beide gleichermaßen spielen lassen. Yamaguchi arbeitete gestern allerdings an einer anderen Entscheidung. Guido Steinacker





VfB Bodenheim – SVW Mainz 0:0

VfB Bodenheim: Yamaguchi – Ates, Kulinski, Riebel (40. Scholz, 63. T. Kerz), Krichten – Bingenheimer, Todaro, Handrick, Hedderich (81. Sieben) – Loos, Ouachchen.

SVW Mainz: Mattern – Friedel, Stieg, Kleber, Porth (73. Gök) – Hoffmann, Hassemer, Lopes-dos Santos (84. B. Krummeck), Sutor, Schönle – Meß, Neuser.

Schiedsrichter: Rouven Bösand. Zuschauer: 300

Tore: Fehlanzeige.