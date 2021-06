Es ist die Frage, die die Fußball-Nation spaltet und in der sich Joachim Löw nicht in die Karten gucken lässt. Vor dem Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich (Dienstag, 21 Uhr, ZDF) ist die Personalie Joshua Kimmich rund um die DFB-Auswahl Diskussionsthema Nummer eins. In Anlehnung an eine schon sporthistorische Redewendung lautet die Frage hier nicht: „Wo ist Kimmich?“, sondern „Wo spielt Kimmich?“