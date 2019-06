Nürburgring

Nürburgring. Welcome home – willkommen zu Hause. So werden die Zehntausenden Musikfans begrüßt, die an Tag eins von Rock am Ring auf das Gelände strömen. Zusätzlich auch all die, die die Festival begleitende App nutzen. Und tatsächlich: In vielen Momenten fühlt es sich am Nürburgring an wie ein Nachhausekommen – auf jeden Fall vor und vermutlich mitunter auch hinter der Bühne.