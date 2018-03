Willie, der Publikumsliebling, will's noch einmal wissen

Kein Teaser vorhanden

Will auch künftig mit dem ASC Mainz hoch hinaus: Center Willie Whitfield.

Foto: Eßling – Bernd EÃling

Sie wollten das Team möglichst zusammenhalten. Und einen ersten wichtigen Schritt in diese Richtung haben die Basketballer des ASC Mainz nun vollzogen: Willie Whitfield, der beim Tabellenvierten der Regionalliga Südwest in den Planungen für die kommende Saison eine zentrale Rolle gespielt hat, bleibt nun doch für ein weiteres Jahr in Mainz.

"Wir freuen uns sehr über das Bekenntnis von Whitfield zu Mainz", sagte Alexander Heidbrink, Sportlicher Leiter und Vorstandsmitglied beim ASC. "Willie hatte zehn, zwölf lukrative Angebote von anderen Vereinen, aber er hat sich doch wieder für uns entschieden."

Der US-amerikanische Center war in der vergangenen Saison absoluter Publikumsliebling am Theresianum und ist Ende April nach dem letzten Heimspiel gegen die Mannschaft von KIT SC Karlsruhe (86:89) von den 300 Zuschauern in der Halle frenetisch gefeiert worden. "Ich bin überwältigt", hatte Whitfield mit tränenerstickter Stimme den Fans für ihre Unterstützung gedankt und sich vielleicht schon damals im Herzen für einen weiteren Verbleib in Mainz entschieden.

Doch der ASC musste laut Trainer Wolfgang Ortmann mit seinem neuen Vertragsangebot für Whitfield bis an die Schmerzgrenze gehen und schätzte die Chancen auf einen Verbleib des Centers, der als bester ASC-Spieler auf fast 22 Punkte und zwölf Rebounds pro Spiel gekommen war, dennoch nur auf 50 Prozent ein.

Wie Heidbrink durchblicken ließ, unternahm der Verein schließlich noch einige Klimmzüge und startete diverse Aktionen, um den Kunstdribbler, Dunkingspezialist und Monsterblocker, der dank des Schönklans längst ein familiäres Verhältnis zum ASC aufgebaut hat, doch noch auch vertraglich weiter an den Klub zu binden.

"Ich bin begeistert, dass uns das jetzt gelungen ist", kommentierte Trainer Ortmann die Weiterverpflichtung des sympathischen Whitfield. "Bei Willie wissen wir, was wir haben. Es spricht für uns, unsere Arbeit und unser Management, dass er sich wieder für uns entschieden hat. Er weiß also auch, was er an uns hat." Eine heimelige Geschichte mit einem Happy End. Und das ist schon schön. Armin Franz