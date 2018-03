Wechselhaftes Aprilwetter erschwert Wertungsflüge

Kein Teaser vorhanden

Herrliche Aussichten: Nicht nur im Rheintal bei Lorch bieten sich den Bundesligafliegern des Aeroclubs Nastätten ausgezeichnete Panoramen. Foto: honorarfrei

Am Samstag war kein Flugbetrieb in Nastätten möglich, weil der Wind zu stark und die Wolkenbasis zu tief waren. Holger Back gelang jedoch auf der Schwäbischen Alb ein relativ schneller Flug.

Der Sonntag beschwerte dem Blauen Ländchen schwierige, aber trotz der vielen Schauer fliegbare Bedingungen, so dass am Abend insgesamt fünf Flüge mit einer Mindestwertungsgeschwindigkeit über 40 km/h vom Aeroclub Nastätten eingereicht werden konnten. Der Schulbetrieb wurde aufgrund der Schauertätigkeit am frühen Nachmittag aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Für den Aero-Club Nastätten waren Jochen Back (Taunusstein) und Torsten Besser in der ASH25E "Lima Mike" mit 77 km/h in dem 2,5 Stunden Bundesliga-Zeitfenster am schnellsten unterwegs. Ihr Flug im großen Doppelsitzer mit 25,6 Meter Spannweite beschreibt ein großes Dreieck mit den Eckpunkten Nastätten, Selbach (Sieg) und Gießen.

Der Flug von Holger Back auf einer LS 10 mit 18 m Spannweite war mit 74 km/h kaum langsamer. Er startete bereits am Samstag im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs in Laichingen auf der Schwäbischen Alb. Back musste auf dem Flugplatz Aalen-Elchingen landen, da ihm aufgrund der schlechter werdenden Wetterbedingungen eine Rückkehr zum Startflugplatz verwehrt war.

Das Nastättener Bundesligateam wurde komplettiert durch die Taunussteiner Martin Fuhr und Peter Fabian auf ASH25Mi mit 26 m Spannweite, die einen Nordkurs wählten, Schauern auswichen und 114 km vom Flugplatz entfernt wendeten. Auf dem Rückweg schnürten starke Regenfälle die Aufwinde ab, so dass das ausklappbare Triebwerk zweimal für eine Rückkehr nach Nastätten gezündet werden musste. Eine kleine Entschädigung für das schlechte Wetter waren für die Piloten wunderschöne Regenbogen, die vom Cockpit aus beobachtet werden konnten.

Trotz schwieriger Aufwindbedingungen schrieben die Nastättener Segelflieger in der Auftaktrunde ihrem Konto zehn Punkte gut. Im Feld der 30 Erstligavereine belegt der ACN damit den erfreulichen elften Platz. Im Vorjahr hatten sie erst mit Abschluss der dritten Runde diese Marke erreicht und schauen daher optimistisch dem weiteren Verlauf der Saison entgegen.