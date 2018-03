Vulkan-Ladies sind bereit für das Abenteuer

Kein Teaser vorhanden

Die Vulkan-Ladies und ihr Betreuerstab haben die Oberwerth-Halle bezogen, unser Foto zeigt (hinten von links) Tim Beyer, Markus Lecke, Melanie Mannebach, Trainerin Ildikó Barna, Michael Nutzenberger, Patrycja Mikszto, Kim Pappert, Maja Klingenberg, Marina Kils und (vorn von links) Eva Frank, Nadja Zimmermann, Svenja Huber, Andrea Willimann, Elisabeth Herbst, Lisa Schenk, Vivi Kazaki, Jewgenija Knoroz, Matilda Atanasoska, Simone Salz.

Foto: Walz – Andreas Walz

Gerüst aus Aufstiegsmannschaft

Bei der Teampräsentation in Koblenz steckte Barna das vorrangige Saisonziel schon einmal klar ab: "Wenn wir drinbleiben, haben wir gute Arbeit geleistet." Zwei Mannschaften müssen die Vulkan-Ladies in der Endabrechnung hinter sich lassen. Für Marina Kils ist der Klassenverbleib jedenfalls keine Illusion: "Mit der Hälfte der Mannschaften können wir sicherlich mithalten." Die 23-jährige Kreisläuferin Kils war in der vergangenen Saison eine der Protagonistinnen beim eher unerwarteten Sprung in Liga eins, Trainerin Barna setzt in der Bundesliga auf ein Gerüst aus der Aufstiegsmannschaft. Führungsfiguren wie Simone Salz – mit 31 Jahren älteste Spielerin – und Ex-Nationalspielerin Svenja Huber konnten gehalten werden. Dazu haben sich die Vulkan-Ladies mit gestandenen Ausländerinnen verstärkt. Die polnische Nationaltorhüterin Patrycja Mikszto bringt es bereits auf 76 Länderspiele, sie konkurriert mit der österreichischen Nationalspielerin Elisabeth Herbst um die Stammposition im Tor der Vulkan-Ladies. Auch von der ukrainischen Rückraumspielerin Jewgenija Knoroz und der 55-maligen schweizerischen Nationalspielerin Andrea Willimann erwartet Barna, in der Bundesliga bestehen zu können. Die 22-jährige deutsche Junioren-Nationalspielerin Nadja Zimmermann hat sich wie Kils und Eva Frank bereits in der Aufstiegssaison zu einer festen Größe im Team der Vulkan-Ladies entwickelt. 14 Spielerinnen umfasst der aktuelle Kader, zwei Rückraumspielerinnen würde Barna gern noch verpflichten. Angst vor dem Abenteuer Bundesliga ist bei den jungen Handballerinnen des Neulings jedenfalls nicht zu spüren: "Wir sind alle neugierig und können befreit aufspielen", sagt Kils, eine von vielen Spielerinnen, die in Koblenz leben. Trainerin Barna, mit Ungarn als Spielerin Vizeweltmeisterin und zweifache Olympiateilnehmerin, sieht in der Bundesliga eine Zweiklassengesellschaft: "Der Thüringer HC, der Buxtehuder HC, Bayer Leverkusen und HC Leipzig arbeiten unter absoluten Profibedingungen, in solchen Spielen können wir nur lernen. Meine Spielerinnen kommen nach der Arbeit oder nach der Uni zum Training. Bei den Topklubs wird zweimal täglich trainiert, dort machen die Spielerinnen nichts außer Handball. Aber die übrigen Klubs arbeiten unter ähnlichen Bedingungen wie wir."

Ein Schuss Unbekümmertheit

Dem nach dem Aufstieg nötigen Umzug vom kleinen Eifelort Weibern nach Koblenz gewinnt die dienstälteste Spielerin der Vulkan-Ladies auch Positives ab: "In Weibern ging es sehr familiär zu, gerade in der letzten Saison war die kleine Halle ein Hexenkessel. Aber in Koblenz und der näheren Umgebung gibt es viel Handball-Tradition. Ich hoffe, dass uns viele Zuschauer bei den Heimspielen in der Sporthalle Oberwerth unterstützen", sagt Salz nach zwölf Jahren im Trikot des TuS Weibern. Die 31-Jährige hat mit dem TuS Weibern in der Saison 2004/2005 bereits Bundesliga gespielt, viele ihrer Kolleginnen kennen das Frauenhandball-Oberhaus indes nur vom Hörensagen. Barna: "Gerade meine jungen Spielerinnen haben noch gar nicht wahrgenommen, wo sie jetzt sind." Aber ein Schuss Unbekümmertheit ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Voraussetzung für ein neues Abenteuer.

Von unserem Redakteur

Martin Wiech