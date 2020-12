Vollstreckung eines Haftbefehles

Im Rahmen der Ermittlungen konnte diese Person am 22.12.2020 in Bernkastel durch Beamte der Kriminalinspektion lokalisiert und letztlich festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand. Er wurde nach der Festnahme in eine JVA verbracht, um dort seine noch einjährige Freiheitsstrafe wegen Verstoß nach dem BTMG zu verbüßen.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-95000

www.polizei.rlp.de/ki.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell