Vier Daadetaler finishen bei der Challenge Roth

Auch Mike Latsch beendete die Challenge Roth. Der Herdorfer benötigte für den Langdistanz-Triathlon 12:22 Stunden.

Foto: Eberhard Jung

In verschiedenen Startgruppen gingen die Athleten ins Wasser. Im Main-Donau-Kanal waren 3,8 Kilometer zu schwimmen: eine übersichtliche Schwimmstrecke von der eher problemloseren Art, die 1900 Meter geradeaus verläuft und nach der Wende genauso schnurstracks zurück zur Wechselzone führt. 180 Kilometer hatten die vier Daadetaler anschließend ebenso wie die anderen Teilnehmer auf dem Rad zurückzulegen. Auf einer selektiven Strecke ging’s auf zwei Runden durchs Frankenland. An vielen Stellen hatten sich "Stimmungsnester" gebildet, wo die Athleten angefeuert und erneut motiviert wurden. Abschließend war noch ein Marathon über 42,2 Kilometer per Pedes zu absolvieren, der zum größten Teil am Main-Donau-Kanal entlang führte.

Der Weitefelder Roy Stühn, der bei seinem letzten Vorbereitungsrennen auf der Mitteldistanz in Bonn schon positiv auffiel, war mit der Gesamtzeit von 10:10 Stunden (M 40: Rang 61) der schnellste der Daadetaler. Der Rinsdorfer Dachdeckermeister Sebastian Sting, mit 29 Jahren Jüngster im Quartett, war nur fünf Minuten länger auf der Strecke. Nach 10:15 Stunden (M 30: Platz 118) war für ihn der Wettkampf zu Ende.

Der routinierteste Daadetaler Starter war der Neunkirchener Baubiologe Frank Sembowski, der schon zig Mal in Roth startete. Bereits 2004, damals sein fünfter Start in Roth, überlief er mit fast derselben Zeit wie diesmal (11:08 Stunden, M 45: Platz 144) die Ziellinie. Der Herdorfer Mike Latsch, seit Jahren bei vielen Triathlon- und Cup-Rennen anzutreffen, finishte ebenfalls nach einem harten Wettkampf. Der 33-Jährige benötigte 12:22 Stunden (M 30: Platz 320). jual